Вассерман предложил: Госдума РФ хочет запретить обмен защитников "Азовстали"

Член комитета по просвещению Анатолий Вассерман обозвал защитников мариупольского завода нацистскими преступниками, а спикер парламента России Вячеслав Володин дал задание комитету по обороне подготовить запрет обмена азовцев.

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Госдума РФ намерена запретить обмен украинских военнослужащих, которые защищали мариупольский завод "Азовсталь". Об этом сообщила пресс-служба российского парламента в Telegram.

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Предложение внес член комитета по просвещению Анатолий Вассерман, который назвал Украину террористической группировкой.

"Обмен хоть одного из этих преступников будет объявлен коллективным Западом победой Украины. Полагаю необходимым принять закон, запрещающий обмен кого бы то ни было из нацистских преступников", – объявил Вассерман.

Депутат считает необходимым запретить обменивать военных с "фашистскими" татуировками.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил Вассермана за такое предложение и дал задание комитету по обороне подготовить протокольное поручение о запрете обмена азовцев.

"Вы правильно вносите предложение. Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", — заявил спикер.

Позднее Володин в Telegram-канале повторил свой тезис о невозможности совершить обмен защитников "Азовстали".

Володин указал, что Россия якобы делает все для того, чтобы раненых военнопленных лечили и обращались гуманно.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков днем 17 мая заявил, что за сутки из "Азовстали" вышли 265 украинских военных, в том числе 51 тяжелораненый.

Напомним, что министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук 17 мая анонсировала обмен вывезенных с "Азовстали" украинских военных на пленных российских оккупантов.

Власти Украины и РФ 16 мая договорились об эвакуации из территории "Азовстали" раненых военных.

Фокус подробно описывал, как раненых украинских военных полка спецназначения Нацгвардии "Азов" эвакуировали из завода "Азовсталь" на неподконтрольную Украине территорию. 53 тяжелораненых доставили в больницу оккупированного Новоазовска, 211 солдат доставили в неподконтрольную Киеву Еленовку через гуманитарный коридор.