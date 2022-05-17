Вассерман запропонував: Держдума РФ хоче заборонити обмін захисників "Азовсталі"

Член комітету з освіти Анатолій Вассерман обізвав захисників маріупольського заводу нацистськими злочинцями, а речник парламенту Росії В'ячеслав Володін дав завдання комітету з оборони підготувати заборону обміну азовців.

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Держдума РФ має намір заборонити обмін українських військовослужбовців, які захищали маріупольський завод "Азовсталь". Про це повідомила пресслужба російського парламенту в Telegram.

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Пропозицію вніс член комітету з освіти Анатолій Вассерман, який назвав Україну терористичним угрупованням.

"Обмін хоч одного з цих злочинців буде оголошений колективним Заходом перемогою України. Вважаю за необхідне ухвалити закон, який забороняє обмін будь-кого з нацистських злочинців", — оголосив Вассерман.

Депутат вважає за необхідне заборонити обмінювати військових із "фашистськими" татуюваннями.

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін подякував Вассерманові за таку пропозицію та дав завдання комітету з оборони підготувати протокольне доручення про заборону обміну азовців.

"Ви правильно вносите пропозицію. Нацистські злочинці не повинні підлягати обміну. Це воєнні злочинці, ми повинні робити все для того, щоб вони постали перед судом", — заявив речник.

Пізніше Володін у Telegram-каналі повторив свою тезу про неможливість здійснити обмін захисників "Азовсталі".

Володін зазначив, що Росія нібито робить все для того, щоб поранених військовополонених лікували та зверталися до них гуманно.

Представник Міноборони РФ Ігор Конашенков удень 17 травня заявив, що за добу з "Азовсталі" вийшли 265 українських військових, у тому числі 51 тяжко поранений.

Нагадаємо, що міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук 17 травня анонсувала обмін вивезених із "Азовсталі" українських військових на полонених російських окупантів.

Влада України та РФ 16 травня домовилася про евакуацію з території "Азовсталі" поранених військових.

Фокус докладно описував, як поранених українських військових полку спецпризначення Нацгвардії "Азов" евакуювали із заводу "Азовсталь" на непідконтрольну Україні територію. 53 важкопоранених доправили до лікарні окупованого Новоазовська, 211 солдатів доставили до непідконтрольної Києва Оленівки через гуманітарний коридор.