РФ могла погодитися на евакуацію ЗСУ з Маріуполя, щоб швидше оголосити про взяття міста, — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що в Кремлі могли погодитися на таку угоду, щоб забезпечити перемогу та відвернути від критики в соцмережах з приводу невдалого форсування річки Сіверський Донець на сході України.

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Росія могла погодитися на евакуацію українських військових на "Азовсталі" в Маріуполі, щоб якнайшвидше проголосити Маріуполь взятим. Кремль також міг погодитися на таку угоду, щоб забезпечити перемогу і відвернути критику в соціальних мережах з приводу форсування річки Сіверський Донець на сході України й повільних темпів вторгнення. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Крім того, у відомстві наголошують, що російська влада може відмовити в обміні захисників Маріуполя. На це вказує новина про те, що деякі депутати Держдуми Росії ініціювали законопроєкт, який забороняє обмін полоненими на осіб, які звинувачуються в "нацизмі". Тому Кремль може використати це для саботажу переговорів з Україною.

Нагадаємо, 17 травня стало відомо, що Держдума РФ хоче заборонити обмін українських бійців "Азовсталі". Російський політик Анатолій Вассерман обізвав захисників заводу в Маріуполі "нацистськими злочинцями", а речник парламенту Росії В'ячеслав Володін дав завдання комітету з оборони підготувати заборону обміну азовців.

Крім того, російська прокуратура направила до Верховного суду прохання визнати полк "Азов" терористичною організацією. Розгляд цього питання призначено на 26 травня.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що евакуація українських військових із Маріуполя була єдиним виходом для порятунку їхнього життя. За її словами, можливість провести воєнну деблокаду наразі немає.

Ірина Верещук заявила, що гуманітарна операція в Маріуполі триває, а вивезених військових із "Азовсталі" можуть обміняти на російських військовополонених.