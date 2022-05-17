Після виходу з "Азовсталі": у РФ вирішили визнати полк "Азов" терористичною організацією

Зі свого боку депутат Держдуми Леонід Слуцький після вивезення захисників Маріуполя запропонував дозволити суду застосувати найвищий захід до військовослужбовців ЗСУ.

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Російська генпрокуратура направила до Верховного суду прохання визнати полк "Азов" терористичною організацією та заборонити його діяльність на території РФ. Розгляд цього питання призначено на 26 травня. Про це повідомляє "Медуза".

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Представники України розраховують обміняти бійців "Азова", які вийшли з території заводу "Азовсталь", на військовополонених ЗС РФ.

Разом з тим, голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький має на меті добиватися страти азовців, для чого як виняток можуть зняти мораторій на страту у РФ.

Кремлівський чиновник заявляє про нібито скоєні захисниками Маріуполя "жахливі злочини проти людяності", і, в разі доведення провини, він повторить свою пропозицію на якийсь час зняти мораторій на смертну кару у РФ і дозволити суду застосувати найвищу міру.

Так Слуцький, якого кілька років тому звинувачували в домаганнях до журналісток, прокоментував заяву речника Держдуми В'ячеслава Володіна про те, що слід заборонити обмінювати бійців полку "Азов" на російських військовополонених.

А автором такої ідеї був депутат Анатолій Вассерман, на його думку, не можна обмінювати не лише тих, хто безпосередньо причетний до вбивства мирних громадян, але й тих, хто "розфарбував себе фашистськими татуюваннями".

Раніше Фокус повідомляв, що заступниця міністра оборони Ганни Маляр заявила про неможливість деблокади "Азовсталі" воєнним шляхом і що евакуація була єдиним можливим способом врятувати життя захисникам Маріуполя.