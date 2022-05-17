После выхода с "Азовстали": в РФ решили признать полк "Азов" террористической организацией
В свою очередь, депутат Госдумы Леонид Слуцкий после вывоза защитников Мариуполя предложил разрешить суду применить высшую меру к военнослужащим ВСУ.
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Российская генпрокуратура направила в Верховный суд просьбу признать полк "Азов" террористической организацией и запретить его деятельность на территории РФ. Рассмотрение этого вопроса назначено на 26 мая. Об этом сообщает "Медуза".
Представители Украины рассчитывают обменять бойцов "Азова", вышедших с территории завода "Азовсталь", на военнопленных ВС РФ.
Вместе с тем, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий намерен добиваться казни азовцев, для чего в виде исключения может быть снят мораторий на смертную казнь в РФ.
Кремлевский чиновник заявляет о якобы совершенных защитниками Мариуполя "чудовищных преступлениях против человечности", и, в случае доказанности вины, он повторит свое предложение на время снять мораторий на смертную казнь в РФ и позволить суду применить высшую меру.
Так Слуцкий, который несколько лет назад обвинялся в домогательствах к журналисткам, прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что следует запретить обменивать бойцов полка "Азов" на российских военнопленных.
А автором такой идеи был депутат Анатолий Вассерман, по его мнению нельзя обменивать не только тех, кто непосредственно причастен к убийству мирных граждан, но и тех, кто "разукрасил себя фашистскими татуировками".
Ранее Фокус сообщал, что замминистра обороны Анны Маляр заявила о невозможности деблокады "Азовстали" военным путем, и что эвакуация была единственным возможным способом спасти жизнь защитникам Мариуполя.