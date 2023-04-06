По мнению главы ЛДПР Леонида Слуцкого, оценки и прогнозы цифровой версии Владимира Жириновского о нынешней ситуации в мире послужат успешному развитию будущего России.

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В Либерально-демократической партии России решили создать политический алгоритм "Жириновский", основанный на "наследии" покойного российского политика. Об этом заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий по случаю открытия памятника Владимиру Жириновскому 6 апреля.

Российский депутат сообщил, что для достижения этой цели при Университете мировых цивилизаций будет основан Институт для изучения наследия Владимира Жириновского. По словам политика, все публикации, выступления, письма и высказывания Жириновского будут оцифрованы.

"Смерть бессильна перед величием незауряднейшего российского политика. Мысли, идеи, прогнозы и пророчества Владимира Вольфовича продолжают жить, поражая глубиной и точностью. Это драгоценное наследство, оставленное России и миру, мы должны бережно хранить", — заявил глава ЛДПР.

Леонид Слуцкий заявил о создании нейросети "Жириновский"

Депутат отметил, что алгоритм сможет смоделировать ту позицию, которую занял бы Жириновский в нынешних условиях. По его мнению, эти оценки и прогнозы послужат успешному развитию будущего России.

Как утверждает Слуцкий, к созданию нейросети будет привлечена "талантливая молодежь" России. Политик также выразил уверенность в том, что разработка будет успешной.

Напомним, что 6 апреля прошлого года стало известно о смерти основателя и председателя Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского. Глава ЛДПР долго болел и скончался в возрасте 75 лет.

Мы также писали о том, что 3 апреля глава Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин анонсировал запрет на деятельность Международного уголовного суда и других органов, "направленных против РФ". Россиянам также запретят публично призывать к выполнению их решений и сотрудничать с ними.