Умер Владимир Жириновский

Лидер ЛДПР длительное время болел и умер в возрасте 75 лет. О кончине Жириновского сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

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Скончался лидер партии ЛДПР, депутат Государственной думы РФ Владимир Жириновский. Об этом сообщил спикер российского парламента Вячеслав Володин.

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[ + – ] Жириновский умер

9 февраля стало известно, что Жириновский заразился COVID-19, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Он был на лечении в Центральной клинической больнице Москвы. Жириновский прививался от коронавируса восемь раз.

Российские СМИ сообщали, что у Владимира Жириновского поражено от 50 до 75% легких, его госпитализировали 2 февраля с диагнозом ковид-омикрон.

Жириновский в марте прошлого года заявил, что захотел освободиться от всех занимаемых должностей с 1 мая 2036 года, в день своего 90-летия. Либерально-демократическую партию России Жириновский возглавил в 1990 году.

Что Жириновский говорил об Украине?

Напомним, что лидер ЛДПР называл лучшее время для вторжения российской армии в Украину. По его словам, это должно было быть утро 1 января. "Сейчас бы шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Уже все подшофе, в 4-5 утра, когда весь этот Запад будет в лежку лежать", – говорил политик.

22 января этого года в прямом эфире Жириновский советовал исключить любые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Ни на какие уступки мы не должны идти. А Зеленский расстреливает наших граждан каждый день", – говорил он.

В своем агитационном ролике Жириновский назвал Киев столицей "Малороссийского федерального округа".

Также он предлагал разделить Украину на две части – "Галицию" и "Малороссию". Вся Юго-Восточная Украина, по его словам, должна войти в состав России.

В июле 2014 года МВД Украины начало расследование в отношении Жириновского, его подозревают в финансировании боевиков на Донбассе. Жириновского вызывали в Киев на допрос, он заявил о готовности приехать, но "не понял повод допроса".