Жириновский уйдет с поста главы ЛДПР в свой юбилей

По словам политика, сейчас другие члены его партии не готовы ею полноценно управлять, поэтому он дал им время "созреть" до 1 мая 2036 года.

Лидер Либерально-демократической партии РФ, депутат Госдумы Владимир Жириновский написал заявление об освобождении со всех занимаемых должностей с 1 мая 2036 года – в день его 90-летия. Об этом политик заявил в интервью радио "Говорит Москва".

"Вот (бывшему генсекретарю ЦК КПСС Михаилу) Горбачеву сегодня 90 лет, и мне будет 25 апреля 2036 года 90 лет — через 15 лет. Я заранее написал заявление. Как только исполнится 90 лет, отойду чуть-чуть в сторону: был начальник, стану первый замначальника", – отметил политик.

Жириновский отметил, что пока что у более младших членов партии ЛДПР "не получается руководить партией, (чтобы) выступать везде звали, приглашали". Вместе с тем он заявил о наличии в партии большого числа "молодых талантливых депутатов".

Либерально-демократическую партию России Жириновский возглавил в 1990 году.

Напомним, Жириновский назвал предельно допустимый вес для российских чиновников.

Политик заявил, что лишний вес – одна из главных причин развития множества заболеваний и ранней смертности среди пожилых людей. По его словам, каждый вправе сам решать, что есть и что делать, однако государство должно предпринимать меры для стимулирования граждан к ведению здорового образа жизни. И начать он предлагает с госслужащих.

Напомним, Владимир Жириновский сравнил Джозефа Байдена, избранного 46-м президентом США, с Борисом Ельциным и его соратником Геннадием Бурбулисом. Таким образом он отреагировал на заявление Трампа о том, что тот не будет присутствовать на инаугурации своего преемника.

Еще в ноябре Жириновский посоветовал кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу не отчаиваться и продолжать борьбу за Овальный кабинет. Более того, глава "ЛДПР" заявил, что может заменить президента в фильме "Один дома-2", когда стало известно, что кадры с Трампом вырежут из картины.