Жириновский назвал предельно допустимый вес для российских чиновников

Политик также хотел ограничить массу тела рядовых россиян, но затем изменил мнение.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что чиновникам, вес которых превышает центнер, – не место на государственной службе. Об этом он сначала заявил в эфире радиостанции "Комсомольская правда", а затем написал в своем Telegram-канале.

Политик заявил, что лишний вес – одна из главных причин развития множества заболеваний и ранней смертности среди пожилых людей. По его словам, каждый вправе сам решать, что есть и что делать, однако государство должно предпринимать меры для стимулирования граждан к ведению здорового образа жизни. И начать он предлагает с госслужащих.

"Один из способов продемонстрировать такую политику — ограничить предельные весовые параметры для чиновников. Условно, 100 кг. Хочешь оставаться на госслужбе – поддерживай себя в форме. Не можешь следить за собой – придется реализовывать себя в другой сфере", – написал он.

Что касается рядовых граждан, то сначала он заявил, что их вес не должен превышать 80 кг, но потом изменил мнение, отметив, что «ограничений быть не может», однако врачи должны донести до людей здоровые параметры тела, чтобы те понимали: от ожирения здоровье ухудшиться, а лечение обойдется слишком дорого.

В ЛДПР уже отреагировали на такое заявление своего руководителя. Так, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев заявил, что в предвыборной программе партии такого пункта не будет. На вопрос журналиста, не планирует ли партия распространить требования на кандидатов в депутаты Госдумы, Лебедев ответил: "Ну, начнём с самого Жириновского, а там посмотрим". Какой вес Владимира Вольфовича, он не уточнил.

Напомним, Владимир Жириновский сравнил Джозефа Байдена, избранного 46-м президентом США, с Борисом Ельциным и его соратником Геннадием Бурбулисом. Таким образом он отреагировал на заявление Трампа о том, что тот не будет присутствовать на инаугурации своего преемника.

Еще в ноябре Жириновский посоветовал кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу не отчаиваться и продолжать борьбу за Овальный кабинет. Более того, глава "ЛДПР" заявил, что может заменить президента в фильме "Один дома-2", когда стало известно, что кадры с Трампом вырежут из картины.