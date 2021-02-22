Жириновський назвав гранично допустиму вагу для російських чиновників

Політик також хотів обмежити масу тіла рядових росіян, але потім змінив думку.

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський упевнений, що чиновникам, вага яких перевищує центнер, — не місце на державній службі. Про це він спочатку заявив в ефірі радіостанції "Комсомольская правда", а потім написав у своєму Telegram-каналі.

Політик заявив, що зайва вага — одна з головних причин розвитку безлічі захворювань та ранньої смертності серед людей похилого віку. За його словами, кожен має право сам вирішувати, що їсти та що робити, однак держава повинна вживати заходів для стимулювання громадян до ведення здорового способу життя. І почати він пропонує з держслужбовців.

"Один зі способів продемонструвати таку політику — обмежити граничні вагові параметри для чиновників. Умовно, 100 кг. Хочеш залишатися на держслужбі — підтримуй себе в формі. Не можеш стежити за собою — доведеться реалізовувати себе в іншій сфері", — написав він.

Що стосується пересічних громадян, то спочатку він заявив, що їх вага не повинна перевищувати 80 кг, але потім змінив думку, зазначивши, що «обмежень бути не може», проте лікарі повинні донести до людей здорові параметри тіла, щоб ті розуміли: від ожиріння здоров'я погіршитися, а лікування обійдеться занадто дорого.

В ЛДПР вже відреагували на таку заяву свого керівника. Так, віце-спікер Держдуми Ігор Лебедєв заявив, що в передвиборній програмі партії такого пункту не буде. На питання журналіста, чи не планує партія поширити вимоги на кандидатів в депутати Держдуми, Лебедєв відповів: "Ну, почнемо із самого Жириновського, а там подивимося". Яка вага Володимира Вольфовича, він не уточнив.

Нагадаємо, Володимир Жириновський порівняв Джозефа Байдена, обраного 46-м президентом США, з Борисом Єльциним і його соратником Геннадієм Бурбулісом. Таким чином він відреагував на заяву Трампа про те, що той не буде присутній на інавгурації свого наступника.

Ще в листопаді Жириновський порадив кандидату в президенти США від Республіканської партії Дональду Трампу не впадати у відчай і продовжувати боротьбу за Овальний кабінет. Більш того, глава "ЛДПР" заявив, що може замінити президента у фільмі "Один удома-2", коли стало відомо, що кадри з Трампом виріжуть з картини.