Жириновский сравнил Байдена с Ельциным

Политик прокомментировал заявление Трампа о том, что он не будет присутствовать на инаугурации преемника.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сравнил Джозефа Байдена, избранного 46-м президентом США, с Борисом Ельциным и его соратником Геннадием Бурбулисом.

"Для Байдена позор, что ему никто не передает власть. 20 января он войдёт в пустую резиденцию президента США, как в 1991 году в Кремль вошли Ельцин и Бурбулис" – написал политик в своем telegram-канале.

Таким образом он отреагировал на заявление Трампа о том, что тот не будет присутствовать на инаугурации своего преемника. Как сообщает ABC, он станет первым действующим президентом, который пропустит церемонию после Эндрю Джонсона в 1869 году.

По американской традиции, новый и уходящий президенты вместе едут в Капитолий США на церемонию, которая является символом мирного перехода власти, однако Трамп, уверенный в том, что у него украли победу, решил проигнорировать церемонию. Утром 20 января после прощания на военной базе Эндрюс он улетит в свое имение во Флориду.

Ожидается, что в инаугурации примет участие вице-президент Майк Пенс.

Напомним, еще в ноябре Жириновский посоветовал кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу не отчаиваться и продолжать борьбу за Овальный кабинет. Более того, глава "ЛДПР" заявил, что может заменить президента в фильме "Один дома-2", когда стало известно, что кадры с Трампом вырежут из картины.