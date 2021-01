"Роль Трампа могу исполнить я" – Жириновский предложил свое участие в "Один дома 2"

Российский "демократ" поддержал идею убрать действующего американского лидера из популярного рождественского фильма.

Лидер "Либерально-демократической партии России" Владимир Жириновский предложил заменить ним президента США Дональда Трампа в фильме "Один дома 2".

"Если американцев так пугает присутствие Трампа во второй части "Один дома 2", то его роль могу исполнить я. Тем более примерно во время съемок второй части мы с делегацией ЛДПР посещали Нью-Йорк", – написал Жириновский у себя в Twitter днем во вторник, 12 января.

К своей публикации российский политик прикрепил "фотожабу" со скриншотом из указанного фильма, на котором изображен Трамп с головой Жириновского. Получилось, что главный герой фильма, которого сыграл Маколей Калкин обращается в фойе гостиницы к лидеру "ЛДПР".

[ + – ] Источник: Twitter / Zhirinovskiy

Отметим, что после недавнего штурма американского Капитолия сторонниками Дональда Трампа, фанаты фильмов "Один дома" с Маколеем Калкиным попросили убрать действующего президента США из второй части культового фильма.

Напомним, в одном из эпизодов кинокартины "Home Alone 2: Lost in New York" Трамп подсказывает дорогу главному герою фильма Кевину Маккаллистеру, который пытается найти лобби отеля "Плаза", и провожает уходящего мальчика недоумевающим взглядом. Режиссер Крис Коламбус отметил, что Трамп, будучи владельцем этой гостинницы, сделал свое камео обязательным условием для съемок фильма в отеле.