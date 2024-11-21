Уже трое из фаворитов Трампа столкнулись с обвинениями в сексуальных домогательствах, — СМИ

Мэтту Гетцу, Питу Хегсету и Роберту Ф. Кеннеди-младшему предстоит ответить на неудобные вопросы в преддверии процесса утверждения в Сенате.

Трое из высокопоставленных кандидатов, выбранных избранным президентом США Дональдом Трампом для вступления в его кабинет, столкнулись с серьезными обвинениями в сексуальных домогательствах, что усложнило задачу сенаторов-республиканцев, которые и так взвешивают свою профессиональную квалификацию, решая, соглашаться ли с лидером своей партии на ключевые государственные посты. Об этом пишет NBC News.

Его кандидат на пост генерального прокурора, бывший представитель Мэтт Гетц, республиканец из Флориды, обвиняется в сексе с 17-летней девушкой и оплате секса еще двум женщинам. Выбранный Трампом кандидат на пост министра обороны Пит Хегсет был обвинен в сексуальном насилии. А кандидат Трампа на пост министра здравоохранения и социальных служб Роберт Ф. Кеннеди-младший был обвинен этим летом в приставании к бывшей няне семьи.

Гетц и Хегсет отрицают обвинения. Кеннеди ответил на обвинения против него летом, заявив: "В своей предвыборной речи я сказал, что у меня так много скелетов в шкафу, что если бы они все могли голосовать, я мог бы баллотироваться на пост короля мира". Сообщалось, что он извинился перед женщиной через текстовые сообщения в этом году .

Сам Трамп столкнулся с различными обвинениями в сексуальных домогательствах, которые он отрицал, хотя в прошлом году его признали ответственным за сексуальное насилие в гражданском процессе по предполагаемому инциденту в 1990-х годах, который он также отрицает. Теперь, снова выиграв президентские выборы, он тратит ранний политический капитал на утверждение назначенцев, которые сами столкнулись с обвинениями в сексуальных домогательствах.

"Я действительно считаю, что это умная политика для президента — ввязываться в драку с Конгрессом — он агент перемен, которого выбрали люди, и мало какие институты люди не любят больше, чем Конгресс. Но он подрывает это послание, когда хочет ввязаться в драку из-за Мэтта Гетца", — сказал Марк Шорт, корреспондент NBC News, бывший руководитель аппарата вице-президента Майка Пенса.

Дело Мэтта Гетца

Дело Мэтта Гетца снова оказалось в центре внимания теперь, когда он баллотируется на пост в Кабинете министров. В то время как один из бывших соратников Гетца признал себя виновным по обвинениям, включая торговлю несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации, Министерство юстиции прекратило расследование по делу о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации в отношении Гетца, который ушел из Конгресса после того, как Трамп выбрал его, и не предъявил ему никаких обвинений. Между тем, расследование Комитета по этике Палаты представителей продолжалось до его отставки.

Мэтт Гетц Фото: Getty Images

Некоторые детали этого расследования стали достоянием общественности — в понедельник адвокат, представляющий двух женщин, которые давали показания перед Комитетом по этике, сообщил, что Гетц платил им за секс несколько раз, в том числе на небольшой вечеринке во Флориде. Адвокат также добавил, что одна женщина видела, как Гетц занимался сексом с ее 17-летней подругой, но добавила, что, по ее мнению, Гетц не осознавал, что она несовершеннолетняя, и что он прекратил их "сексуальные отношения", пока она не стала совершеннолетней.

Дело Пита Хегсета

Пита Хегсета, котрого Дональд Трамп видит новым министром обороны, обвинили в сексуальном насилии над женщиной в 2017 году.

Пит Хегсет Фото: Instagram Pete Hegseth

Он отрицал это обвинение через адвоката, который заявил, что встреча произошла по обоюдному согласию и что они заключили "гражданское конфиденциальное соглашение об урегулировании", даже несмотря на то, что Хегсет настаивает на своей невиновности.

Роберт Кеннеди-младший

А в этом году Vanity Fair опубликовала длинный профиль Кеннеди, в который вошла беседа с одной из бывших нянь его семьи, которая сказала, что он ее "лапал". Когда его спросили об этом обвинении в подкасте этим летом, Кеннеди ответил, отмахнувшись от него, сказав: "Я не церковный мальчик".

Роберт Кеннеди-младший Фото: Getty Images

Отмечается, что сенаторы-республиканцы, которые будут переизбираться в 2026 году, "попадают в очень трудное положение, потому что, если они выступят против кандидата Трампа, есть опасения, что Трамп поможет привлечь основного оппонента. Но если они поддержат кого-то вроде Мэтта Гетца, вы практически гарантируете себе более сложные всеобщие выборы. Вы в ловушке 22", — сказал Шорт.

Один из чиновников в Вашингтоне заявил, что, когда Трамп позвонил, чтобы сообщить Гетцу о своем плане выдвинуть его на пост генерального прокурора, Гетц сказал Трампу: "Вся эта история будет тяжелой битвой". Чиновник добавил, что Трамп ответил, что это битва, в которой он хотел бы участвовать, и сказал, что Трамп сам звонил сенаторам-республиканцам.

Говоря о возможных трудностях с подтверждением некоторых спорных кандидатур Трампа, другой представитель переходного периода заявил: "Президент хочет видеть этих кандидатов в своей администрации, и наша задача — сделать так, чтобы это произошло", добавив, что, хотя "мы знаем, что это будет трудно, мы только что выиграли беспрецедентные выборы", и что Трамп "хочет, чтобы это было сделано, и мы это сделаем".

Трамп вкратце сообщил журналистам в среду, что не пересматривает кандидатуру Гетца. А избранный вице-президент Дж. Д. Вэнс на этой неделе посетил Капитолийский холм, чтобы организовать встречи ключевых сенаторов-республиканцев с Гетцем и Хегсетом, сообщил источник, знакомый с планами.

На вопрос о сути обвинений против Гетца, Хегсета и Кеннеди, а также о том, есть ли опасения, которые могут осложнить их подтверждение, Каролин Ливитт, которая является новым пресс-секретарем Белого дома, сообщила, что избрание Трампа было "громким поручением американского народа изменить статус-кво в Вашингтоне. Вот почему он выбрал блестящих и весьма уважаемых аутсайдеров для работы в своей администрации".

Напомним, ранее Фокус писал о Пите Хегсете и его наборе татуировок, которые когда-то помешали присутствовать ему на инаугурации Джо Байдена.