Уже троє з фаворитів Трампа зіткнулися зі звинуваченнями в сексуальних домаганнях, — ЗМІ

Метту Ґетцу, Піту Гегсету і Роберту Ф. Кеннеді-молодшому доведеться відповісти на незручні запитання напередодні процесу затвердження в Сенаті.

Троє з високопоставлених кандидатів, обраних обраним президентом США Дональдом Трампом для вступу до його кабінету, зіткнулися із серйозними звинуваченнями в сексуальних домаганнях, що ускладнило завдання сенаторів-республіканців, які й так зважують свою професійну кваліфікацію, вирішуючи, чи погоджуватися з лідером своєї партії на ключові державні пости. Про це пише NBC News.

Його кандидата на посаду генерального прокурора, колишнього представника Метта Ґетца, республіканця з Флориди, звинувачують у сексі із 17-річною дівчиною та оплаті сексу ще двом жінкам. Обраного Трампом кандидата на посаду міністра оборони Піта Гегсета було звинувачено в сексуальному насильстві. А кандидата Трампа на посаду міністра охорони здоров'я і соціальних служб Роберта Ф. Кеннеді-молодшого було звинувачено цього літа в чіплянні до колишньої няні сім'ї.

Ґетц і Гегсет заперечують звинувачення. Кеннеді відповів на звинувачення проти нього влітку, заявивши: "У своїй передвиборчій промові я сказав, що у мене так багато скелетів у шафі, що якби вони всі могли голосувати, я міг би балотуватися на пост короля світу". Повідомлялося, що він вибачився перед жінкою через текстові повідомлення цього року.

Сам Трамп зіткнувся з різними звинуваченнями в сексуальних домаганнях, які він заперечував, хоча торік його визнали відповідальним за сексуальне насильство в цивільному процесі щодо ймовірного інциденту в 1990-х роках, який він також заперечує. Тепер, знову вигравши президентські вибори, він витрачає ранній політичний капітал на затвердження призначенців, які самі зіткнулися зі звинуваченнями в сексуальних домаганнях.

"Я справді вважаю, що це розумна політика для президента — вплутуватися в бійку з Конгресом — він агент змін, якого обрали люди, і мало які інституції люди не люблять більше, ніж Конгрес. Але він підриває це послання, коли хоче вплутатися в бійку через Метта Ґетца", — сказав Марк Шорт, кореспондент NBC News, колишній керівник апарату віцепрезидента Майка Пенса.

Справа Метта Ґетца

Справа Метта Ґетца знову опинилася в центрі уваги тепер, коли він балотується на посаду в Кабінеті міністрів. У той час як один із колишніх соратників Ґетца визнав себе винним за звинуваченнями, включно з торгівлею неповнолітніми в цілях сексуальної експлуатації, Міністерство юстиції припинило розслідування у справі про торгівлю людьми в цілях сексуальної експлуатації щодо Ґетца, який пішов із Конгресу після того, як Трамп вибрав його, і не висунуло йому жодних звинувачень. Тим часом, розслідування Комітету з етики Палати представників тривало до його відставки.

Метт Ґетц Фото: Getty Images

Деякі деталі цього розслідування стали надбанням громадськості — у понеділок адвокат, який представляє двох жінок, що давали свідчення перед Комітетом з етики, повідомив, що Ґетц платив їм за секс кілька разів, зокрема на невеликій вечірці у Флориді. Адвокат також додав, що одна жінка бачила, як Ґетц займався сексом з її 17-річною подругою, але додала, що, на її думку, Ґетц не усвідомлював, що вона неповнолітня, і що він припинив їхні "сексуальні стосунки", поки вона не стала повнолітньою.

Справа Піта Гегсета

Піта Гегсета, якого Дональд Трамп бачить новим міністром оборони, звинуватили в сексуальному насильстві над жінкою у 2017 році.

Піт Хегсет Фото: Instagram Pete Hegseth

Він заперечував це звинувачення через адвоката, який заявив, що зустріч відбулася за обопільною згодою і що вони уклали "цивільну конфіденційну угоду про врегулювання", навіть незважаючи на те, що Хегсет наполягає на своїй невинуватості.

Роберт Кеннеді-молодший

А цього року Vanity Fair опублікувала довгий профіль Кеннеді, до якого увійшла бесіда з однією з колишніх нянь його сім'ї, яка сказала, що він її "лапав". Коли його запитали про це звинувачення в подкасті цього літа, Кеннеді відповів, відмахнувшись від нього, сказавши: "Я не церковний хлопчик".

Роберт Кеннеді-молодший Фото: Getty Images

Зазначається, що сенатори-республіканці, які переобиратимуться 2026 року, "потрапляють у дуже скрутне становище, тому що, якщо вони виступлять проти кандидата Трампа, є побоювання, що Трамп допоможе залучити основного опонента. Але якщо вони підтримають когось на кшталт Метта Гетца, ви практично гарантуєте собі складніші загальні вибори. Ви в пастці 22", — сказав Шорт.

Один із чиновників у Вашингтоні заявив, що, коли Трамп зателефонував, щоб повідомити Гетцу про свій план висунути його на посаду генерального прокурора, Гетц сказав Трампу: "Уся ця історія буде важкою битвою". Чиновник додав, що Трамп відповів, що це битва, у якій він хотів би брати участь, і сказав, що Трамп сам телефонував сенаторам-республіканцям.

Говорячи про можливі труднощі з підтвердженням деяких спірних кандидатур Трампа, інший представник перехідного періоду заявив: "Президент хоче бачити цих кандидатів у своїй адміністрації, і наше завдання — зробити так, щоб це сталося", додавши, що, хоча "ми знаємо, що це буде важко, ми щойно виграли безпрецедентні вибори", і що Трамп "хоче, щоб це було зроблено, і ми це зробимо".

Трамп коротко повідомив журналістам у середу, що не переглядає кандидатуру Гетца. А обраний віцепрезидент Дж. Д. Венс цього тижня відвідав Капітолійський пагорб, щоб організувати зустрічі ключових сенаторів-республіканців із Гетцем і Гегсетом, повідомило джерело, знайоме з планами.

На запитання про суть звинувачень проти Гетца, Хегсета і Кеннеді, а також про те, чи є побоювання, які можуть ускладнити їхнє підтвердження, Каролін Лівітт, яка є новим прес-секретарем Білого дому, повідомила, що обрання Трампа було "гучним дорученням американського народу змінити статус-кво у Вашингтоні. Ось чому він вибрав блискучих і вельми шанованих аутсайдерів для роботи у своїй адміністрації".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Піта Гегсета та його набір татуювань, які колись завадили бути присутнім йому на інавгурації Джо Байдена.