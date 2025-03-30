Трамп був "дуже розлючений" на Путіна, обіцяє запровадити санкції на всю нафту з РФ, — NBC News

Президент США Дональд Трамп заявив, що він був дуже злим на лідера РФ Володимира Путіна за висловлювання щодо українського президента Володимира Зеленського та небажання завершувати війну, а тому готовий запровадити додаткові мита на всю російську нафту.

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Про це повідомляє видання NBC News.

В ранковому інтерв'ю телефоном для представників ЗМІ, Трамп заявив, що він був "дуже розлюченим" і "злим", коли Путін висловився щодо відсутності довіри до президента України. Глава США додав, що коментарі лідера РФ були "недоречними".

"Якщо Росія і я не зможемо домовитися про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вирішу, що в цьому винна Росія — хоча це може бути і не так — але якщо я вирішу, що винна саме Росія, я введу додаткові мита на нафту, на всю нафту, яка надходитиме з Росії. Це означає, що якщо ви купуєте нафту в Росії, ви не можете вести бізнес у Сполучених Штатах. Буде 25% тариф на всю нафту, тариф від 25 до 50 пунктів на всю нафту [з РФ]", — заявив президент США, додавши, що мита щодо Росії діятимуть протягом місяця без угоди про припинення вогню.

Однак ЗМІ нагадує, що раніше сам Трамп розкритикував Зеленського, коли заявив, що йому "набридло" керівництво війною зі сторони Зеленського, а потім неправдиво назвав українського главу держави "диктатором".

Сам Трамп також сказав у телефонному інтерв'ю, що Путін знає, що лідер США "злий" на президента РФ. Однак очільник Білого Дому зазначив, що у нього "дуже добрі стосунки з ним" і "злість швидко розсіюється… якщо він чинить правильно".

Згодом під час розмови з журналістами, Трамп погрожував "бомбардуванням" і "вторинними митами" щодо Ірану, якщо Тегеран не укладе угоду зі США щодо відмови від розробки ядерної зброї.

"Якщо вони [Іран] не укладуть угоду, то там будуть бомбардування. Це будуть бомбардування, яких вони ніколи раніше не бачили", — сказав лідер США, додавши, що наразі представники обох країн "розмовляють" щодо угоди.

Раніше стало відомо, що Трамп пояснив, якої теми з Путіним вони уникали під час розмови. Російський та американський президенти розмовляли телефоном понад дві години. Делегації США та РФ зустрінуться на переговорах 23 березня у Саудівській Аравії.

Згодом повідомлялося, чого домігся Путін під час переговорів із Трампом. Західні експерти та аналітики оцінили подальші заяви адміністрацій обох країн і пояснили, що могла отримати РФ у цих переговорах зі США.