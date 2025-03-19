"Взагалі не обговорювали": Трамп пояснив, якої теми з Путіним вони уникали під час розмови

Російський та американський президенти розмовляли телефоном понад дві години. Делегації США та РФ зустрінуться на переговорах 23 березня у Саудівській Аравії.

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Президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін не обговорювали надання американської військової допомоги Україні під час телефонної розмови, яка відбулась між лідерами країн 18 березня. Про це в інтерв'ю Fox News заявив Дональд Трамп.

"Ми взагалі не обговорювали це питання. Обговорили багато тем, але нічого про припинення допомоги", — сказав Трамп.

Він також назвав "чудовою" свою майже двогодинну телефонну розмову з Володимиром Путіним, оскільки, за словами Трампа, він продовжує домагатися припинення вогню між РФ та Україною.

Журналісти також підкреслили, що після телефонної розмови з Трампом російський президент оголосив, що Москва припинить удари лише по об'єктах енергетичної інфраструктури України на 30 днів.

Водночас спецпредставник Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що розмови з Путіним були "переконливими", але ще треба багато чого узгодити.

"Звичайно, нам ще треба узгодити деякі деталі, і цей процес почнеться в неділю у Джидді. А після цього ми перейдемо до повного припинення вогню. І ми мали сьогодні дуже хорошу розмову про інгредієнти для досягнення цього", — наголосив Віткофф в інтерв'ю Fox News.

Нагадаємо, 18 березня Володимир Зеленський заявив, що Путін відмовився від повного припинення вогню.

У цей же день видання Sky News оприлюднило матеріал, в якому зазначалось, що розмова Трампа і Путіна була вдалою для обох сторін.