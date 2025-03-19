"Руйнують нашу енергетику": Зеленський заявив, що Путін відмовився від повного припинення вогню

Президент України оприлюднив фото прямого влучання російського "шахеда" по лікарні у Сумах.

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Президент Росії Володимир Путін відкинув пропозиції щодо повного припинення вогню та продовжує атакувати українську енергетику та інфраструктуру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні Путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню. Було б правильно, щоб світ у відповідь відкинув будь-які спроби Путіна затягнути війну", — зазначив Зеленський.

Він пояснив, що у багатьох регіонах України "буквально чути, що насправді потрібне Росії".

"Близько 40 "шахедів" у нашому небі, працює ППО. На жаль, є влучання і саме в цивільну інфраструктуру. Пряме влучання "шахеда" у лікарню в Сумах, удари по містах Донецької області, ударні дрони просто зараз у небі Київщини, Житомирщини, Сумщини, Чернігівщини, Полтавщини, Харківщини, Кіровоградщини, Дніпропетровщини та Черкащини", — підкреслив Зеленський.

Президент України наголосив, що саме такі нічні атаки РФ "руйнують нашу енергетику, нашу інфраструктуру, нормальне життя українців".

"І той факт, що ця ніч не стала винятком, свідчить, що треба й далі тиснути на Росію заради миру", — додав Зеленський.

За його словами, лише реальне припинення Росією ударів по цивільній інфраструктурі може бути свідченням бажання завершити цю війну та наблизити мир.

"Шахед" атакував обласну клінічну лікарню Сум

Володимир Зеленський оприлюднив фото влучання російського "шахеда" по клінічній лікарні у Сумах.

Влучання "шахеда" по лікарні в Сумах Фото: Володимир Зеленський

"18 березня сталося падіння російського безпілотника на дах обласної клінічної лікарні. Попередньо, люди не постраждали", — зазначили в Сумській ОВА.

Наразі на місці події працюють аварійно-рятувальні служби, а також проводяться евакуаційні заходи.

Нагадаємо, надвечір 18 березня Росія вдарила по енергетиці Слов'янська, внаслідок чого половина міста залишилась без світла.

У цей же день "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела повідомило, що в Кремлі відкинули перемир'я під час переговорів з Трампом.