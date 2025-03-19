"Разрушают нашу энергетику": Зеленский заявил, что Путин отказался от полного прекращения огня

Президент Украины обнародовал фото прямого попадания российского "шахеда" по больнице в Сумах.

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Президент России Владимир Путин отверг предложение о полном прекращении огня и продолжает атаковать украинскую энергетику и инфраструктуру. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня. Было бы правильно, чтобы мир в ответ отверг любые попытки Путина затянуть войну", — отметил Зеленский.

Он пояснил, что во многих регионах Украины "буквально слышно, что на самом деле нужно России".

"Около 40 "шахедов" в нашем небе, работает ПВО. К сожалению, есть попадания и именно в гражданскую инфраструктуру. Прямое попадание "шахеда" в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области, ударные дроны прямо сейчас в небе Киевщины, Житомирщины, Сумщины, Черниговщины, Полтавщины, Харьковщины, Кировоградщины, Днепропетровщины и Черкасщины", — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что именно такие ночные атаки РФ "разрушают нашу энергетику, нашу инфраструктуру, нормальную жизнь украинцев".

"И тот факт, что эта ночь не стала исключением, свидетельствует, что надо и дальше давить на Россию ради мира", — добавил Зеленский.

По его словам, только реальное прекращение Россией ударов по гражданской инфраструктуре может быть свидетельством желания завершить эту войну и приблизить мир.

"Шахед" атаковал областную клиническую больницу Сум

Владимир Зеленский обнародовал фото попадания российского "шахеда" по клинической больнице в Сумах.

Попадание "шахеда" по больнице в Сумах Фото: Володимир Зеленський

"18 марта произошло падение российского беспилотника на крышу областной клинической больницы. Предварительно, люди не пострадали", — отметили в Сумской ОВА.

Сейчас на месте происшествия работают аварийно-спасательные службы, а также проводятся эвакуационные мероприятия.

Напомним, вечером 18 марта Россия ударила по энергетике Славянска, в результате чего половина города осталась без света.

В этот же день "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники сообщило, что в Кремле отвергли перемирие во время переговоров с Трампом.