Украина готова к взаимному прекращению ударов по энергетике, — Зеленский

Украинский президент отметил, что перемирие должно быть двусторонним, и если РФ продолжит бить по украинской энергетике — Украина будет отвечать.

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разговор президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, который состоялся 18 марта. Он сказал, что Киев поддержит предложение Вашингтона прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Об этом украинский лидер заявил во время общения с журналистами, передает "Суспільне".

"Россия и Украина, при посредничестве США, могут договориться не бить по энергетической инфраструктуре. Наша сторона будет это поддерживать. Но не может быть так, что Россия будет бить по нашей энергетике, а мы будем молчать. Мы будем отвечать", — сказал Зеленский.

Больше деталей по этому соглашению он планирует получить во время разговора с президентом Трампом.

"Я рассчитываю, что у нас будет разговор с президентом Трампом, мы поймем детали. Мы всегда поддерживали позицию не бить любым оружием по энергетике", — отметил президент Украины.

Напомним, во время разговора с Дональдом Трампом 18 марта Владимир Путин поддержал 30-дневный отказ от ударов по энергообъектам и заявил, что 19 марта состоится обмен пленными между российской и украинской сторонами по формуле 175 на 175.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины после разговора Трампа и Путина сообщили о запуске российских БПЛА с 4 направлений по украинской территории.