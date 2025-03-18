Путин поддержал идею Трампа о 30-дневном отказе от ударов по энергообъектам: детали разговора
Путин и Трамп договорились об обмене пленными между Россией и Украиной по формуле 175 на 175, сообщают в Кремле.
Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, во время которого лидеры обсудили завершение войны в Украине, состоялся 18 марта. В ходе диалога лидеры Соединенных Штатов и России продолжили детальный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, сообщает официальный Telegram-канал Кремля.
Президент РФ поддержал идею президента США о взаимном с Украиной отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. В Кремле заявили, что Путин отдал такую команду военным.
Также Путин анонсировал обмен пленными по формуле 175 на 175 человек между российской и украинской сторонами 19 марта. Российский президент заявил, что в качестве "жеста доброй воли" передаст Киеву 23 тяжело раненых украинских военнослужащих. Путин заявил в разговоре с Трампом, что гарантирует военным ВСУ жизнь и достойное обращение, если они сдадутся в плен в Курской области.
Читать также
Без НАТО, оружия и двух областей: какими будут требования Путина для 30-дневного перемирия
"Должны учитывать реальность": в США рассказали, как вернут оккупированные РФ территории Украины
Франция хочет Статую Свободы назад: депутат потребовал от США вернуть знаменитый подарок
"Чеченцы в основном": из-за ракетного удара ВСУ под завалами оказались кадыровцы, — перехват ГУР
Кроме того, российский и американский лидеры договорились начать переговоры для проработки инициативы по безопасности судоходства в Черном море.
В Кремле заявили, что Путин назвал ключевым условием для завершения войны в Украине полное прекращение военной помощи и предоставления разведданных Киеву.
Для продолжения переговоров по урегулированию войны будет создана российская и американская экспертные группы, сообщили в Москве.
Разговор Трампа и Путина: заявление Белого дома: заявление Белого дома
В заявлении, опубликованном Белым домом по результатам телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина, отмечается, что война в Украине "никогда не должна была начаться и должна была завершиться давно с помощью искренних и добросовестных усилий".
"Кровь и деньги, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше было бы потратить на нужды своих народов", — написали в Белом доме.
Российский и американский лидеры договорились, что первым шагом к миру будет прекращение огня по энергетике и инфраструктуре и технические переговоры о перемирии в Черном море, а дальше — переговоры о прекращении огня и постоянного мира, говорят в администрации Трампа. Эти переговоры должны немедленно начаться на Ближнем Востоке.
Трамп и Путин согласились с тем, что война должна завершиться прочным миром, и признали необходимым улучшение двусторонних отношений между США и РФ. Ближний Восток они рассматривают как регион для потенциального сотрудничества для предотвращения конфликтов в будущем. Президенты РФ и США обсудили необходимость остановить распространение стратегического вооружения и пришли к согласию в том, что Иран никогда не должен иметь возможность уничтожить Израиль.
"Лидеры двух стран согласились, что будущее с улучшением двусторонних отношений между США и Россией имеет огромные перспективы. Это включает в себя огромные экономические соглашения и геополитическую стабильность после достижения мира", — написали в пресс-службе Белого дома.
В своем официальном аккаунте замглавы администрации Белого дома Дэн Скавино в сети Х (ранее — Twitter) сообщал, что разговор начался в 10 утра по североамериканскому восточному времени (16:00 по Киеву). О его завершении NBC News со ссылкой на источник в Белом доме заявили в 18:27, отметив, что непосредственно диалог длился не менее полутора часов.
Журналисты CNN со ссылкой на источники сообщали, что в Белом доме во время разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным находились также вице-президент США Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио.
Напомним, в комментарии журналистам 17 марта Дональд Трамп заявлял, что Россия согласится на 30-дневное перемирие, несмотря на то, что переговоры по завершению войны в Украине вступают в "критическую стадию".
В своей соцсети Truth Social 18 марта Трамп писал, что многие элементы "Окончательного соглашения" по урегулированию российско-украинской войны были согласованы, но немало еще предстоит сделать.
Читать также
Без НАТО, оружия и двух областей: какими будут требования Путина для 30-дневного перемирия
Запорожская АЭС и уступки территорий: Трамп анонсировал разговор с Путиным об Украине
Фундаментальные вещи: в МИД ответили, на какие уступки Украина не пойдет в переговорах с РФ
Трамп отменил некоторые помилования своего предшественника Джо Байдена: названа причина