Путин поддержал идею Трампа о 30-дневном отказе от ударов по энергообъектам: детали разговора

Путин и Трамп договорились об обмене пленными между Россией и Украиной по формуле 175 на 175, сообщают в Кремле.

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Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, во время которого лидеры обсудили завершение войны в Украине, состоялся 18 марта. В ходе диалога лидеры Соединенных Штатов и России продолжили детальный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, сообщает официальный Telegram-канал Кремля.

Президент РФ поддержал идею президента США о взаимном с Украиной отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. В Кремле заявили, что Путин отдал такую команду военным.

Также Путин анонсировал обмен пленными по формуле 175 на 175 человек между российской и украинской сторонами 19 марта. Российский президент заявил, что в качестве "жеста доброй воли" передаст Киеву 23 тяжело раненых украинских военнослужащих. Путин заявил в разговоре с Трампом, что гарантирует военным ВСУ жизнь и достойное обращение, если они сдадутся в плен в Курской области.

Кроме того, российский и американский лидеры договорились начать переговоры для проработки инициативы по безопасности судоходства в Черном море.

В Кремле заявили, что Путин назвал ключевым условием для завершения войны в Украине полное прекращение военной помощи и предоставления разведданных Киеву.

Для продолжения переговоров по урегулированию войны будет создана российская и американская экспертные группы, сообщили в Москве.

Разговор Трампа и Путина: заявление Белого дома: заявление Белого дома

В заявлении, опубликованном Белым домом по результатам телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина, отмечается, что война в Украине "никогда не должна была начаться и должна была завершиться давно с помощью искренних и добросовестных усилий".

"Кровь и деньги, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше было бы потратить на нужды своих народов", — написали в Белом доме.

Российский и американский лидеры договорились, что первым шагом к миру будет прекращение огня по энергетике и инфраструктуре и технические переговоры о перемирии в Черном море, а дальше — переговоры о прекращении огня и постоянного мира, говорят в администрации Трампа. Эти переговоры должны немедленно начаться на Ближнем Востоке.

Трамп и Путин согласились с тем, что война должна завершиться прочным миром, и признали необходимым улучшение двусторонних отношений между США и РФ. Ближний Восток они рассматривают как регион для потенциального сотрудничества для предотвращения конфликтов в будущем. Президенты РФ и США обсудили необходимость остановить распространение стратегического вооружения и пришли к согласию в том, что Иран никогда не должен иметь возможность уничтожить Израиль.

"Лидеры двух стран согласились, что будущее с улучшением двусторонних отношений между США и Россией имеет огромные перспективы. Это включает в себя огромные экономические соглашения и геополитическую стабильность после достижения мира", — написали в пресс-службе Белого дома.

В своем официальном аккаунте замглавы администрации Белого дома Дэн Скавино в сети Х (ранее — Twitter) сообщал, что разговор начался в 10 утра по североамериканскому восточному времени (16:00 по Киеву). О его завершении NBC News со ссылкой на источник в Белом доме заявили в 18:27, отметив, что непосредственно диалог длился не менее полутора часов.

Журналисты CNN со ссылкой на источники сообщали, что в Белом доме во время разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным находились также вице-президент США Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио.

Напомним, в комментарии журналистам 17 марта Дональд Трамп заявлял, что Россия согласится на 30-дневное перемирие, несмотря на то, что переговоры по завершению войны в Украине вступают в "критическую стадию".

В своей соцсети Truth Social 18 марта Трамп писал, что многие элементы "Окончательного соглашения" по урегулированию российско-украинской войны были согласованы, но немало еще предстоит сделать.