Путін підтримав ідею Трампа про 30-денну відмову від ударів по енергооб'єктах: деталі розмови

Путін і Трамп домовилися про обмін полоненими між Росією та Україною за формулою 175 на 175, повідомляють у Кремлі.

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Телефонна розмова президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна, під час якої лідери обговорили завершення війни в Україні, відбулася 18 березня. Під час діалогу лідери Сполучених Штатів і Росії продовжили детальний обмін думками щодо ситуації навколо України, повідомляє офіційний Telegram-канал Кремля.

Президент РФ підтримав ідею президента США про взаємну з Україною відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі. У Кремлі заявили, що Путін віддав таку команду військовим.

Також Путін анонсував обмін полоненими за формулою 175 на 175 осіб між російською та українською сторонами 19 березня. Російський президент заявив, що як "жест доброї волі" передасть Києву 23 важко поранених українських військовослужбовців. Путін заявив у розмові з Трампом, що гарантує військовим ЗСУ життя і гідне поводження, якщо вони здадуться в полон в Курській області.

Крім того, російський і американський лідери домовилися почати переговори для опрацювання ініціативи щодо безпеки судноплавства в Чорному морі.

У Кремлі заявили, що Путін назвав ключовою умовою для завершення війни в Україні повне припинення військової допомоги та надання розвідданих Києву.

Для продовження переговорів щодо врегулювання війни буде створено російську та американську експертні групи, повідомили в Москві.

Розмова Трампа і Путіна: заява Білого дому

У заяві, опублікованій Білим домом за результатами телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Путіна, зазначається, що війна в Україні "ніколи не повинна була розпочатися і мала завершитися давно за допомогою щирих і сумлінних зусиль".

"Кров і гроші, які Україна і Росія витрачають на цю війну, краще було б витратити на потреби своїх народів", — написали у Білому домі.

Російський і американський лідери домовилися, що першим кроком до миру буде припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі та технічні переговори щодо перемир'я в Чорному морі, а далі — переговори щодо припинення вогню і постійного миру, говорять в адміністрації Трампа. Ці переговори мають негайно розпочатися на Близькому Сході.

Трамп і Путін погодилися з тим, що війна має завершитися міцним миром, і визнали необхідним поліпшення двосторонніх відносин між США і РФ. Близький Схід вони розглядають як регіон для потенційної співпраці для запобігання конфліктам у майбутньому. Президенти РФ і США обговорили необхідність спинити розповсюдження стратегічного озброєння і дійшли згоди в тому, що Іран ніколи не повинен мати змогу знищити Ізраїль.

"Лідери двох країн погодилися, що майбутнє з поліпшенням двосторонніх відносин між США і Росією має величезні перспективи. Це охоплює величезні економічні угоди та геополітичну стабільність після досягнення миру", — написали в пресслужбі Білого дому.

У своєму офіційному акаунті заступник голови адміністрації Білого дому Ден Скавіно в мережі Х (раніше — Twitter) повідомляв, що розмова розпочалася о 10 ранку за північноамериканським східним часом (16:00 за Києвом). Про її завершення NBC News із посиланням на джерело в Білому домі заявили о 18:27, зазначивши, що безпосередньо діалог тривав щонайменше півтори години.

Журналісти CNN із посиланням на джерела повідомляли, що у Білому домі під час розмові Дональда Трампа з Володимиром Путіним перебували також віцепрезидент США Джей Ді Венс і державний секретар Марко Рубіо.

Нагадаємо, в коментарі журналістам 17 березня Дональд Трамп заявляв, що Росія погодиться на 30-денне перемир'я, попри те, що перемовини щодо завершення війни в Україні вступають у "критичну стадію".

У своїй соцмережі Truth Social 18 березня Трамп писав, що багато елементів "Остаточної угоди" щодо врегулювання російсько-української війни були узгоджені, але чимало ще належить зробити.