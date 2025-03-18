Багато щодо України вже погодили: Трамп розповів, про що поговорить із Путіним

Американський президент обговорюватиме остаточну угоду, в якій належить ще багато чого зробити.

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Президент США Дональд Трамп анонсував телефонну розмову з Володимиром Путіним. З російським президентом Трамп пообіцяв поговорити 18 березня. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп пообіцяв зателефонувати Путіну Фото: Скриншот

"Завтра вранці я буду говорити з президентом Путіним про війну в Україні. Багато елементів Остаточної угоди були узгоджені, але багато що ще належить зробити", — повідомив Трамп.

Трамп укотре повторив свої слова про те, що у війні, яку РФ веде проти України, гинуть "тисячі молодих солдатів та інших людей".

"Щотижня гине 2500 солдатів з обох сторін, і це має закінчитися зараз. Я з нетерпінням чекаю телефонної розмови з президентом Путіним", — констатував він.

Днем раніше Трамп уже заявляв, що росіяни "погодяться" на 30-денне перемир'я, а також знову заявив, що українські військові нібито перебувають у повному оточенні ЗС РФ у Курській області. І живі нібито тільки завдяки йому.

Також президент США заявив, що сцена в Овальному кабінеті з президентом України Володимиром Зеленським була потрібна для того, щоб змусити Україну зробити правильний вибір. Він також підкреслив, що на російсько-українській війні вбивають багато людей, а тому переконаний, що все зробив правильно.