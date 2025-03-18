Многое по Украине уже согласовали: Трамп рассказал, о чем поговорит с Путиным

Американский президент будет обсуждать окончательное соглашение, в котором предстоит еще многое сделать.

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Президент США Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным. С российским президентом Трамп пообещал поговорить 18 марта. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп пообещал созвониться с Путиным Фото: Скриншот

"Завтра утром я буду говорить с президентом Путиным о войне в Украине. Многие элементы Окончательного соглашения были согласованы, но многое еще предстоит сделать", — сообщил Трамп.

Трамп в очередной раз повторил свои слова о том, что в войне, которую РФ ведет против Украины гибнут "тысячи молодых солдат и других людей".

"Каждую неделю погибает 2500 солдат с обеих сторон, и это должно закончиться сейчас. Я с нетерпением жду телефонного разговора с президентом Путиным", – констатировал он.

Днем ранее Трамп уже заявлял, что россияне "согласятся" на 30-дневное перемирие, а также вновь заявил, что украинские военные якобы находятся в полном окружении ВС РФ в Курской области. И живы якобы только благодаря ему.

Также президент США заявил, что сцена в Овальном кабинете с президентом Украины Владимиром Зеленским была нужна для того, чтобы заставить Украину сделать правильный выбор. Он также подчеркнул, что на российско-украинской войне убивают много людей, а потому убежден, что все сделал правильно.