Многое по Украине уже согласовали: Трамп рассказал, о чем поговорит с Путиным
Американский президент будет обсуждать окончательное соглашение, в котором предстоит еще многое сделать.
Президент США Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным. С российским президентом Трамп пообещал поговорить 18 марта. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
"Завтра утром я буду говорить с президентом Путиным о войне в Украине. Многие элементы Окончательного соглашения были согласованы, но многое еще предстоит сделать", — сообщил Трамп.
Трамп в очередной раз повторил свои слова о том, что в войне, которую РФ ведет против Украины гибнут "тысячи молодых солдат и других людей".
"Каждую неделю погибает 2500 солдат с обеих сторон, и это должно закончиться сейчас. Я с нетерпением жду телефонного разговора с президентом Путиным", – констатировал он.
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Днем ранее Трамп уже заявлял, что россияне "согласятся" на 30-дневное перемирие, а также вновь заявил, что украинские военные якобы находятся в полном окружении ВС РФ в Курской области. И живы якобы только благодаря ему.
Также президент США заявил, что сцена в Овальном кабинете с президентом Украины Владимиром Зеленским была нужна для того, чтобы заставить Украину сделать правильный выбор. Он также подчеркнул, что на российско-украинской войне убивают много людей, а потому убежден, что все сделал правильно.
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