Трамп считает, что только благодаря ему бойцы ВСУ, которые якобы находятся в "полном окружении" в Курской области, до сих пор живы.

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Несмотря на то, что переговоры по российско-украинской войне вступают в "критическую стадию", Россия согласится на 30-дневное перемирие и прекращение огня. Об этом в комментарии журналистам заявил президент США Дональд Трамп.

"То, что происходит в Украине, не очень хорошо, но мы посмотрим, сможем ли мы выработать мирное соглашение, прекращение огня и мир. И я думаю, что мы сможем это сделать. Я поговорю с президентом Путиным завтра утром", — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что россияне "согласятся" на 30-дневное перемирие, а также вновь заявил, что украинские военные якобы находятся в полном окружении ВС РФ в Курской области.

"Они окружены российскими солдатами. И я думаю, что если бы не я, их бы уже не было. Мне удалось убедить их (россиян, — ред.) пока ничего не делать. Плохая ситуация в РФ, и плохая ситуация в Украине", — подчеркнул Трамп.

Напомним, Трамп анонсировал, что 18 марта откроет засекреченные файлы об убийстве Джона Кеннеди.

17 марта издание Semafor обнародовало материал, в котором говорится о том, что Трамп может согласиться отдать Крым РФ, чтобы добиться 30-дневного перемирия.