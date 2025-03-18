"Зможемо це зробити": Трамп заявив, що росіяни погодяться на 30-денне перемир'я (відео)

Трамп вважає, що лише завдяки йому бійці ЗСУ, які нібито перебувають в "повному оточенні" в Курській області, досі живі.

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Попри те, що переговори щодо російсько-української війни вступають у "критичну стадію", Росія погодиться на 30-денне перемир'я та припинення вогню. Про це в коментарі журналістам заявив президент США Дональд Трамп.

"Те, що відбувається в Україні, не дуже добре, але ми подивимося, чи зможемо ми виробити мирну угоду, припинення вогню і мир. І я думаю, що ми зможемо це зробити. Я поговорю з президентом Путіним завтра вранці", — сказав Трамп.

Він підкреслив, що росіяни "погодяться" на 30-денне перемир'я, а також знову заявив, що українські військові нібито перебувають в повному оточенні ЗС РФ в Курській області.

"Вони оточені російськими солдатами. І я думаю, що якби не я, їх би вже не було. Мені вдалося переконати їх (росіян, — ред.) поки що нічого не робити. Погана ситуація в РФ, і погана ситуація в Україні", — наголосив Трамп.

Нагадаємо, Трамп анонсував, що 18 березня відкриє засекречені файли про вбивство Джона Кеннеді.

17 березня видання Semafor оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Трамп може погодитись віддати Крим РФ, щоб добитись 30-денного перемир'я.