Говоритимуть про Крим: США можуть погодитись на територіальні втрати України, — ЗМІ

Росія вимагає, щоб США та ООН погодились на офіційне визнання Криму російським, написали журналісти.

Related video

Президент Сполучений Штатів Америки Дональд Трамп, щоб добитись 30-денного перемир'я, може піти на зустріч президенту Російської Федерації Володимиру Путіну. Глава Білого дому готовий офіційно визнати, що український півострів Крим відтепер вважатиметься російським. Про можливі домовленості Вашингтона та Москви написало видання Semafor.

Видання отримало інформацію про зміст переговорів Білого дому та Кремлі від двох джерел в американській адміністрації. Імена та посади джерел не вказані. Співрозмовники журналістів повідомили про два пункти, на які може погодитись Дональд Трамп заради перемир'я. Перший пункт — США визнають Крим російською територією. Другий — таке ж рішення має прийняти ООН, ідеться у статті.

"Представники адміністрації [Дональда Трампа] також обговорювали можливість того, щоб США закликали ООН зробити те саме", — написало Semafor.

У статті наголошується, що на сьогодні Дональд Трамп "офіційно не приймав жодних рішень", у тому числі — щодо визнання Криму російським. З іншого боку, нагадали, що глава Білого дому, анонсуючи розмову з Путіним, говорив про "розподіл активів": про що ідеться, він не уточнив.

Журналісти звернулись за коментарем до Білого дому, але відповіді не отримали, підсумувало видання.

30-денне перемир'я — деталі

Зазначимо, 13 березня Володимир Путін озвучив своє ставлення до можливості 30-денного перемир'я. Російський президент заявив, що йому не подобається ідея паузи, під час якої Україна зможе переозброїтись та навчити нових бійців. Водночас, не пролунало прямої відмови від можливості припинення вогню. Натомість говорилось про "бійців ЗСУ, оточених в Курській області" і про те, що не ясно, як контролювати тисячокілометрову лінію фронту.

Того ж дня з'явились заяви речниці МЗС РФ Марії Захарової та радника президента Юрія Ушакова. Вони заявили, що однією з умов призупинення війни є повна відмова України від НАТО та відсутність миротворців на лінії розмежування. Також нагадали, що росіяни більше зацікавлені у мирній угоді на умовах капітуляції України, ніж у короткому припиненні вогню.

Нагадуємо, 17 березня речниця Білого дому повідомила про одну з тем розмови Трампа і Путіна, яка стосується великої електростанції. Тим часом 14 березня генеральний секретар НАТО Марк Рютте побув у Білому домі та висловився щодо України та альянсу.