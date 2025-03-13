Не перемир'я: Путін озвучив позицію щодо припинення вогню та "тривалого миру" (відео)

Російсько-українська війна завершиться лише після того, як росіяни досягнуть поставлених цілей, сказав очільник Кремля Володимир Путін.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін висловився щодо можливості 30-денного перемир'я на російсько-українській війні. Він заявив, що Україна отримає перевагу від такого рішення. Після цього політик пояснив, чому не готовий на це піти. Заява Путіна пролунала під час брифінгу після зустріч із президентом Білорусі Олександром Лукашенком, який транслював, серед інших, телеканал Sky News.

Путін пояснив, що Росія готова лише до "довготривалого миру". З його слів, війна завершиться лише після того, як росіяни досягнуть усіх поставлених цілей. Глава Кремля перерахував фактори, що ускладнюють припинення вогню, і пояснив, що про це слід поговорити з Білим домом.

"Мені здається, для української сторони дуже добре було б досягти перемир'я хоча б на 30 діб. І ми за. Але є нюанси", — сказав він.

Російський президент озвучив проблеми, які стосуються можливості 30-денного перемир’я і які він обговорить з американцями.

Питання боїв в Курській області та бійців ЗСУ, які там перебувають. Зі слів Путіна, не ясно, що з ними станеться, коли зупинити вогонь. Наприклад, питання: чи вони просто вийдуть, чи здадуться в полон. Питання тисячокілометрової лінії фронту, на якій "як ви знаєте, російські війська наступають практично на всіх ділянках бойового зіткнення". Путін заявив, що там також "заблокованім цілі підрозділи". Під час перемир’я Україна буде переозброюватись та готувати бійців, а це очільнику Кремля не подобається. Путіна цікавить, як будуть контролювати лінію зіткнення та перевіряти, чи дотримують режиму тиші. Крім того, він риторично запитав, як будуть віддаватись накази про зупинку вогню на усьому фронті.

Путін наголосив, що "обидві сторони" будуть працювати над цими проблемами. При цьому очільник Кремля згадав не українців, а американців.

"Тому сама собою ідея правильна, і ми, безумовно, її підтримуємо. Але є питання, які ми маємо обговорити. І думаю, що нам потрібно і з американськими нашими колегами, партнерами щодо цього переговорити", — сказав він.

Президент РФ заявив, що готовий поговорити з президентом США Дональдом Трампом. Такого він наголосив, що не заперечує проти завершення війни.

"Можливо президенту Трампу зателефонувати і разом з ним поговорити. Але сама собою ідея закінчити цей конфлікт мирними засобами нами підтримується", — підсумував Путін.

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