Покажуть "козирі": Лукашенко пояснив, як Україну примусять до "миру", і згадав про "Орєшнік"
Білий дім не має плану завершення російсько-української війни, заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним заявив, що у росіян є особливі інструменти для тиску на Україну. Якщо росіяни їх застосують, то примусять українців до миру. Низку заяв Лукашенка росЗМІ "РИА Новости" опублікувало у Telegram-каналі.
РосЗМІ повідомило, що вдень 13 березня Лукашенко поспілкувався з Путіним, при чому відзначається, що це перший візит з моменту його "переобрання". Під час зустрічі гість Москви заявив, що РФ має "козирі", які дадуть можливість перемогти Україну. Про які саме "козирі" ідеться, політик не розповів.
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"Росія має великі козирі в ситуації в Україні, тому домовитися про врегулювання вдасться, коли Москва їх дістане", — навели журналісти слова Лукашенка.
Крім того, білоруський президент висловив свою позицію щодо 30-денного перемир'я на російсько-українській війні. По-перше, він заявив, що Білий дім начебто немає ніякого мирного плану і зараз займається тим, що "зондує ґрунт". По-друге, Лукашенко вважає, що Україна "не погодиться на перемир'я".
Під час розмови з Путіним Лукашенко відзначив важливість "дружби" між народами і повідомив, що Білорусь виготовляє пускові установки для ракет "Орєшнік" ЗС РФ. Мінськ чекає, коли Москва надасть ракети, сказав він.
30-денне перемир'я — деталі
Зазначимо, вдень 13 березня пролунали заяви низки представників Путіна щодо 30-денного перемир'я, про яке делегації України та США домовились в Саудівській Аравії. Зокрема, ситуацію прокоментувала речниця МЗС РФ Марія Захарова та радник Кремля з зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков. Посадовці пояснили, що Москва не підтримує ідею перемир'я та миротворців, наполягає на "тривалому мирі" на російських умовах. Серед умов Кремля — відмова України від НАТО. При цьому пролунали погризи у бік європейського контингенту на лінії розмежування: попередили, що країни будуть вважатися учасниками війни.
Нагадуємо, 12 березня державний секретар США Марко Рубіо пояснив, коли, на його думку, РФ погодиться на 30-денне перемир'я. Тим часом 13 березня видання The Times написало, що Білий дім поставив Кремль у безвихідну та програшну ситуацію.
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