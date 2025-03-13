Не має виходу: які проблеми отримає Путін через ідею США про перемир'я, — Times

Президент РФ Володимир Путін опинився в ситуації, яку в шахах називають цугцванг, написали журналісти. Кремль отримає негативні наслідки незалежно від того, прийме чи не прийме пропозицію США про припинення вогню.

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Сполучені Штати Америки, добившись від України згоди на 30-денне перемир'я, поставили у складну ситуацію президента Російської Федерації Володимира Путіна. Путін протягом трьох років війни окупував додаткові 11% території сусідньої країни, а тепер його примушують погодитись на зупинку війни. Про можливу позицію Кремля щодо ідей Білого дому написало видання The Times.

У статті The Times пояснюється, що Путін отримає "штрафні санкції" Вашингтона, якщо відмовиться від ідеї перемир'я. На думку автора, репортера Тома Бола, глава російської держави повинен почуватись "ошуканим", оскільки він вважав себе "великим майстром геополітичних шахів", але його тепер "обіграли". При цьому РФ здатна продовжувати війну, оскільки веде успішні бойові дії в Курській області, і економіка країна впоралась з викликами воєнного часу. Однак Україна продовжує існувати, хоч Москва ставила за мету повністю знищити державність українців, зауважив журналіст. А тепер, наголосило видання, США вимагають припинення вогню. Попереду Путіна чекає крок, який від нього вимагають американці, ідеться у статті.

"Коли Стів Віткофф, представник США, прибуде до Москви в четвер, щоб представити пропозицію про негайне 30-денне припинення вогню, російський президент зіткнеться з ситуацією, відомою в шахових термінах як цугцванг, змушений зробити хід, якого він не хоче робити", — написало The Times.

30-денне перемир'я — які наслідки рішень Путіна

Якщо Кремль погодиться на припинення вогню, Росія зустрінеться з двома можливими наслідками, і обидва — негативні, вказав Бол:

в Україну рушить потік західної військової допомоги і в українців "з'явиться відчуття успіху";

Путіну буде важко пояснити росіянами, заради чого вони "витратив стільки крові та скарбів".

Якщо Кремль не погодиться, то в США побачать, що насправді росіяни не здатні домовитись про завершення війни. Такий висновок спростує пропаганду Москви, що це українці "не хочуть миру". Крім того, буде ще два негативних наслідки:

президент США Дональд Трамп втратить прихильність до РФ;

Білий дім може посилити економічний тиск на росіян та збільшить військову допомогу українцям.

Чи погодиться Путін на перемир'я

The Times навело думки колишній російського депутата, опозиціонера Іллі Пономарьова та голова комітету ВР у закордонних справах Олександра Мережка. Обоє співрозмовників погодились, що, швидше за все, Путін погодиться на пропозицію Трампа. Вони вважають, що таким чином Москва спробує використати час для розхитування Києва шляхом виборів і шукатиме підходи до Білого дому, щоб добитись бажаних цілей. При цьому Мережко зауважив, що не ясно, якою буде реакція американського президента, якщо РФ порушить режим тиші.

"Я майже впевнений, що він не буде дотримуватися режиму припинення вогню і намагатиметься його порушити, оскільки мир не в його інтересах. І якою в такому випадку буде відповідь Трампа? Це найцікавіше питання у всьому цьому", — навели журналісти слова українського політика.

Зазначимо, за підсумками перемовин США та України в Джидді в Саудівській Аравії дійшли згоди щодо оголошення 30-денного перемир'я на російсько-українській війні. Згідно з пропозицією Трампа, має відбутись повне припинення вогню — на землі, в повітрі та на морі. 12 березня з'явилась перша відповідь Кремля на можливість перемир'я: речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що очікують візиту представника Білого дому, який розкаже про деталі зустрічі в Джидді.

Нагадуємо, 12 березня держсекретар США Марко Рубіо розповів, як Білий дім буде стежити за режимом дотримання тиші. Тим часом Володимир Путін вдягнув військову форму та відвідав штаб військ в Курській області.