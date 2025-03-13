Не имеет выхода: какие проблемы получит Путин из-за идеи США о перемирии, — Times

Президент РФ Владимир Путин оказался в ситуации, которую в шахматах называют цугцванг, написали журналисты. Кремль получит негативные последствия независимо от того, примет или не примет предложение США о прекращении огня.

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Соединенные Штаты Америки, добившись от Украины согласия на 30-дневное перемирие, поставили в сложную ситуацию президента Российской Федерации Владимира Путина. Путин в течение трех лет войны оккупировал дополнительные 11% территории соседней страны, а теперь его заставляют согласиться на остановку войны. О возможной позиции Кремля относительно идей Белого дома написало издание The Times.

В статье The Times объясняется, что Путин получит "штрафные санкции" Вашингтона, если откажется от идеи перемирия. По мнению автора, репортера Тома Бола, глава российского государства должен чувствовать себя "обманутым", поскольку считал себя "великим мастером геополитических шахмат", но его теперь "обыграли". При этом РФ способна продолжать войну, поскольку ведет успешные боевые действия в Курской области, и экономика страны справилась с вызовами военного времени. Однако Украина продолжает существовать, хотя Москва ставила целью полностью уничтожить государственность украинцев, отметил журналист. А теперь, подчеркнуло издание, США требуют прекращения огня. Впереди Путина ждет шаг, который от него требуют американцы, говорится в статье.

"Когда Стив Уиткофф, представитель США, прибудет в Москву в четверг, чтобы представить предложение о немедленном 30-дневном прекращении огня, российский президент столкнется с ситуацией, известной в шахматных терминах как цугцванг, вынужденный сделать ход, которого он не хочет делать", — написало The Times.

30-дневное перемирие — каковы последствия решений Путина

Если Кремль согласится на прекращение огня, Россия встретится с двумя возможными последствиями, и оба — негативные, указал Бол:

в Украину хлынет поток западной военной помощи и у украинцев "появится ощущение успеха";

Путину будет трудно объяснить россиянами, ради чего они "потратили столько крови и сокровищ".

Если Кремль не согласится, то в США увидят, что на самом деле россияне не способны договориться о завершении войны. Такой вывод опровергнет пропаганду Москвы, что это украинцы "не хотят мира". Кроме того, будет еще два негативных последствия:

президент США Дональд Трамп потеряет благосклонность к РФ;

Белый дом может усилить экономическое давление на россиян и увеличит военную помощь украинцам.

Согласится ли Путин на перемирие

The Times привело мнения бывшего российского депутата, оппозиционера Ильи Пономарева и председателя комитета ВР по иностранным делам Александра Мережко. Оба собеседника согласились, что, скорее всего, Путин согласится на предложение Трампа. Они считают, что таким образом Москва попытается использовать время для расшатывания Киева путем выборов и будет искать подходы к Белому дому, чтобы добиться желаемых целей. При этом Мережко отметил, что не ясно, какой будет реакция американского президента, если РФ нарушит режим тишины.

"Я почти уверен, что он не будет соблюдать режим прекращения огня и будет пытаться его нарушить, поскольку мир не в его интересах. И каким в таком случае будет ответ Трампа? Это самый интересный вопрос во всем этом", — привели журналисты слова украинского политика.

Отметим, по итогам переговоров США и Украины в Джидде в Саудовской Аравии пришли к согласию относительно объявления 30-дневного перемирия на российско-украинской войне. Согласно предложению Трампа, должно состояться полное прекращение огня — на земле, в воздухе и на море. 12 марта появился первый ответ Кремля на возможность перемирия: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ожидают визита представителя Белого дома, который расскажет о деталях встречи в Джидде.

Напоминаем, 12 марта госсекретарь США Марко Рубио рассказал, как Белый дом будет следить за режимом соблюдения тишины. Тем временем Владимир Путин надел военную форму и посетил штаб войск в Курской области.