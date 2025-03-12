Провел совещание в камуфляже: Путин впервые после прорыва ВСУ посетил Курскую область (видео)

Российский президент приказал полностью освободить область от украинских военных и создать зону безопасности. Всех бойцов ВСУ, участвовавших в боях на Курщине, он требует считать "террористами".

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Президент РФ Владимир Путин впервые посетил Курскую область с момента прорыва границы Вооруженными силами Украины и провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой армии России, сообщило российское пропагандистское информационное агентство ТАСС.

"Наша задача — в ближайшее время окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь боевые действия, полностью освободить область, восстановить положение вдоль линии государственной границы и подумать над созданием в будущем зоны безопасности", — заявил во время совещания президент страны-агрессора.

Российский диктатор утверждает, что он ежедневно "утром и вечером" связывается с солдатами ВС РФ, которые воюют в Курской области.

Кроме того, Путин требует считать "террористами" всех украинских военных, которые принимали участие в боях на территории Курской области. Также он заявил, что "иностранные наемники", взятые в плен, не подпадают под действие Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Ситуация в Курской области: что известно

Вечером 11 марта аналитики проекта DeepState сообщили о проблемах в Курской области в районе Суджи для украинских военных. Они выделили три направления наступления ВС РФ: к востоку от Суджи в районе населенных пунктов Мирное и Зозулевка, на восточном фланге в районе села Гуево и на западном на границе Сумской области.

12 марта аналитик из группы Dnipro OSINT заявил, что ВСУ уходят из Курской области после 218 дней контроля над районным центром Суджа.

Ситуация на Курском направлении по состоянию на 12 марта по данным Генштаба ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Российские медиа 12 марта начали распространять видео, свидетельствующие о том, что ВС РФ могли войти в Суджу. Военный ВСУ в комментарии "Суспільному" подтвердил, что российские солдаты вошли в город, установив огневой контроль над путем поставки боеприпасов для украинских бойцов из Сумской области. В Генеральном штабе ВСУ не подтверждали официально отступление украинских военнослужащих из Суджи, однако на опубликованной 12 марта карте боевых действий обозначено, что Силы обороны контролировали меньшую территорию по сравнению с 11 марта.

Народный депутат и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко 12 марта не подтвердил "полный выход из Суджи", отметив, что продолжаются бои внутри города.