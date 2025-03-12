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Военный Фокус Российско-украинская война Прорыв границы в Курской области

Провел совещание в камуфляже: Путин впервые после прорыва ВСУ посетил Курскую область (видео)

Путин на пункте управления курской группировкой, Путин провел совещание, Владимир Путин, президент РФ, Курская область
Фото: Скрин видео | Путин впервые после прорыва российской границы бойцами ВСУ посетил Курскую область

Российский президент приказал полностью освободить область от украинских военных и создать зону безопасности. Всех бойцов ВСУ, участвовавших в боях на Курщине, он требует считать "террористами".

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Президент РФ Владимир Путин впервые посетил Курскую область с момента прорыва границы Вооруженными силами Украины и провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой армии России, сообщило российское пропагандистское информационное агентство ТАСС.

"Наша задача — в ближайшее время окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь боевые действия, полностью освободить область, восстановить положение вдоль линии государственной границы и подумать над созданием в будущем зоны безопасности", — заявил во время совещания президент страны-агрессора.

Российский диктатор утверждает, что он ежедневно "утром и вечером" связывается с солдатами ВС РФ, которые воюют в Курской области.

Кроме того, Путин требует считать "террористами" всех украинских военных, которые принимали участие в боях на территории Курской области. Также он заявил, что "иностранные наемники", взятые в плен, не подпадают под действие Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Ситуация в Курской области: что известно

Вечером 11 марта аналитики проекта DeepState сообщили о проблемах в Курской области в районе Суджи для украинских военных. Они выделили три направления наступления ВС РФ: к востоку от Суджи в районе населенных пунктов Мирное и Зозулевка, на восточном фланге в районе села Гуево и на западном на границе Сумской области.

12 марта аналитик из группы Dnipro OSINT заявил, что ВСУ уходят из Курской области после 218 дней контроля над районным центром Суджа.

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Ситуация на Курском направлении по состоянию на 12 марта по данным Генштаба ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Российские медиа 12 марта начали распространять видео, свидетельствующие о том, что ВС РФ могли войти в Суджу. Военный ВСУ в комментарии "Суспільному" подтвердил, что российские солдаты вошли в город, установив огневой контроль над путем поставки боеприпасов для украинских бойцов из Сумской области. В Генеральном штабе ВСУ не подтверждали официально отступление украинских военнослужащих из Суджи, однако на опубликованной 12 марта карте боевых действий обозначено, что Силы обороны контролировали меньшую территорию по сравнению с 11 марта.

Народный депутат и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко 12 марта не подтвердил "полный выход из Суджи", отметив, что продолжаются бои внутри города.