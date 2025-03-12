ВС РФ могли войти в Суджу и режут путь на Сумы: новые детали о боях под Курском (карты)

Россияне вернули контроль над местностью к северу от Суджи, свидетельствует карта боевых действий Генштаба ВСУ. Появились кадры с центральной площади города, на которых видно "послание" россиянами от ВСУ.

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Военные Вооруженных сил Российской Федерации опубликовали серию видео, на которых они размахивают флагами на центральных улицах города Суджа Курской области. Тем временем Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал карту линии боев, на которой уменьшилась площадь российской территории, которую контролируют украинцы. Фокус собрал информацию от украинского командования и бойцов Сил обороны о ситуации в Судже по состоянию на 12 марта.

Генштаб официально не подтвердил отступление из Суджи и из Курской области. В отчетах командования, которые появились 11 и 12 марта, и дальше фигурирует Курское направление, на котором ВС РФ усиленно атакуют. Впрочем, есть изменения на карте боевых действий, которые публикуются на Facebook. Сравнение карт показывает уменьшение российской территории, которая находится под контролем украинцев. Видно, что исчез плацдарм к северу от Суджи и враг к нему приблизился вплотную с севера и востока.

Бои в Курской области — карта Генштаба ВСУ 11 марта Фото: Генштаб ВСУ Бои в Курской области — карта Генштаба ВСУ 12 марта Фото: Генштаб ВСУ

Кроме того, из отчетов Генштаба можно узнать о количестве штурмов ВС РФ на Курском направлении. Указано, что с 8 по 11 (12) марта состоялось суммарно 115 российских атак: наибольшее количество — в отчете на утро 9 марта (44) и на 12 марта (33). Кроме того, ежедневно россияне запускали от 20 до 60 КАБов. Также были дни, когда насчитали почти полтысячи артобстрелов (422 — 10 марта).

Бои в Курской области — заявления военных

Военные ВСУ, которые ведут бои в Курской области, пообщались с журналистами украинских медиа. Например, собеседник "Суспільного" подтвердил, солдаты ВС РФ вошли в Суджу, а перед этим установили огневой контроль за дорогой, по которой везли боеприпасы из Сумской области. Тем временем боец, который поговорил с "РБК-Украина", пояснил, что российские войска "пытаются перерезать дорогу, чтобы устроить оперативное окружение". Журналисты не назвали имен и должностей своих источников и рассказали, что обратились в Генштаб за комментарием по ситуации, но ответа пока нет.

Что говорят в РФ о ситуации в Судже

В российских милитарных пабликах опубликовали ряд видео, снятых в центре Суджи. На видео видно солдат ВС РФ с флагами, которые стоят на центральной площади. При этом заметна надпись белой краской, которую оставили украинцы. В то же время, Минобороны РФ еще не отчиталось о возвращении контроля над городом, поскольку в последних сообщениях в Telegram-канале ведомства город фигурирует как точка, в которой все еще идут бои.

"Россияне, научитесь воевать", — написано на центральной площади Суджи.

Бои в Курской области — скриншот из милитарных пабликов РФ о Судже Фото: Скриншот

Ранее Фокус писал о ситуации под Суджей и в Курской области на основе заявлений аналитиков проекта DeepState и военного журналиста и главного редактора "Цензор.нет" Юрий Бутусов. 11 марта аналитики подтвердили, что ВС РФ атакуют украинскую группировку под Курском с трех сторон. Кроме того, россияне действительно пробрались на восточные окраины Суджи и пытаются вытеснить украинцев. В свою очередь Бутусов объяснил, почему враг имеет преимущество: из-за большего количества живой силы (и привлечения солдат КНДР), FPV-дронов, авиации и артиллерии.

Напоминаем, 8 марта издание The Wall Sreet Journal рассказало о мотивации солдат КНДР, которые воюют на стороне РФ в Курской области.