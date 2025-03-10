Маневрируют для улучшения рубежей: Сырский объяснил, есть ли окружение ВСУ в Курской области

Украинское командование передаст Силам обороны в Курской области дополнительную партию РЭБ и дронов, заявил главнокомандующий Сырский. На карте боев от Генштаба видно три направления атак РФ.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Александр Сырский сообщил, что украинские подразделения не находятся в окружении в Курской области. По словам генерала, бойцы маневрируют и успешно отражают атаки противника, среди прочего, в Сумской области. О ситуации под Курском Сырский рассказал на странице Facebook.

Командующий ВСУ днем 10 марта написал, что работает в операционной зоне группировки "Курск". Военный заверил, что окружения украинских частей нет, тем временем российские войска теряют живую силу. Например, в районе села Плехово Суджанского района РФ потери врага — батальон пехоты в течение четырех дней (батальон — от 400 до 800 человек). Также Сырский опроверг заявления росСМИ о проникновении россиян в Сумскую область. По его словам, действуют ДРГ, которые успешно останавливаются, а сел, о которых пишут пропагандисты, уже не существует — их "стерли" во время боевых действий.

"Ряда населенных пунктов на линии границы, названия которых фигурируют в реляциях российских пропагандистов, уже фактически не существует — они разрушены огневым воздействием агрессора", — написал он.

В заметке генерала Сырского отмечается, ВСУ контролируют ситуацию на границе Сумской и Курской областей. Он сообщил, что подразделения, которые здесь воюют, дополнительно усилят.

"На месте принял решение об усилении нашей группировки необходимыми силами и средствами, в частности РЭБом и беспилотной составляющей", — пояснил командующий.

Бои в Курской области — заявление Сырского 10 марта Фото: Скриншот

Бои в Курской области — детали

В отчете Генштаба ВСУ, который появился утром 10 марта, говорится о 27 атаках ВС РФ, которые состоялись на Курском плацдарме за прошедшие сутки. На карте боевых действий указаны три направления штурмов врага: к северу от Суджи (Новая Сорочина, Малая Локня), на западном фланге (возле Нижнего Клина и Николаево-Дарьино), на восточном (возле Черкасских Конопелек, Куриловки и Гуево).

Бои в Курской области — карта линии фронта, Генштаб ВСУ, 10 марта Фото: Генштаб ВСУ

Отметим, 7 марта Фокус собрал информацию о ситуации в Курской области на основе сообщений военных ВСУ и аналитиков. Согласно сообщениям, российское командование бросило в бой большое количество российских и северокорейских солдат, чтобы выбить украинцев из-под Суджи. При этом враг имеет большое количество дронов-камикадзе, которыми преследуют украинскую технику на пути Юнаковка-Суджа. Российские пропагандисты при этом написали, что ВС РФ перешли границу в Сумской области, рвутся к селам Журавка, Новенькое, Басовка, чтобы закрепиться в 3-5 км от дороги.

Напоминаем, 10 марта Фокус расспросил военных экспертов о боях в Курской области и о перспективах Вооруженных сил на данном плацдарме. Тем временем военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, идет ли речь об оперативном окружении под Суджей.