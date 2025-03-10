Маневрують для покращення рубежів: Сирський пояснив, чи є оточення ЗСУ в Курській області

Українське командування передасть Силам оборони в Курській області додаткову партію РЕБ та дронів, заявив головнокомандувач Сирський. На карті боїв від Генштабу видно три напрямки атак РФ.

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Головнокомандувач Збройних сил України, генерал-лейтенант Олександр Сирський повідомив, що українські підрозділи не перебувають в оточенні в Курській області. Зі слів генерала, бійці маневрують та успішно відбивають атаки противника, серед іншого, в Сумській області. Про ситуацію під Курськом Сирський розповів на сторінці Facebook.

Командувач ЗСУ вдень 10 березня написав, що працює в операційній зоні угрупування "Курськ". Військовий запевнив, що оточення українських частин немає, тим часом російські війська втрачають живу силу. Наприклад, в районі села Плєхово Суджанського району РФ втрати ворога — батальйон піхоти протягом чотирьох днів (батальйон — від 400 до 800 осіб). Також Сирський спростував заяви росЗМІ про проникнення росіян в Сумську область. З його слів, діють ДРГ, які успішно зупиняються, а сіл, про які пишуть пропагандисти, вже не існує — їх "стерли" під час бойових дій.

"Низки населених пунктів на лінії кордону, назви яких фігурують у реляціях російських пропагандистів, уже фактично не існує — вони зруйновані вогневим впливом агресора", — написав він.

У дописі генерала Сирського наголошується, ЗСУ контролюють ситуацію на кордоні Сумської та Курської областей. Він повідомив, що підрозділи, які тут воюють, додатково підсилять.

"На місці прийняв рішення щодо посилення нашого угруповання необхідними силами та засобами, зокрема РЕБом та безпілотною складовою", — пояснив командувач.

Бої в Курській області - заява Сирського 10 березня Фото: Скриншот

Бої в Курській області — деталі

У звіті Генштабу ЗСУ, який з'явився зранку 10 березня, ідеться про 27 атак ЗС РФ, які відбулись на Курському плацдармі протягом минулої доби. На карті бойових дій вказано три напрямки штурмів ворог: на північ від Суджі (Нова Сорочина, Мала Локня), на західному фланзі (біля Нижнього Клину та Ніколаєво-Дар'їно), на східному (біля Черкаських Конопельок, Куріловки та Гуєво).

Бої в Курській області - карта лінії фронту, Генштаб ЗСУ, 10 березня Фото: Генштаб ЗСУ

Зазначимо, 7 березня Фокус зібрав інформацію про ситуацію в Курській області на основі повідомлень військових ЗСУ та аналітиків. Згідно з повідомленнями, російське командування кинуло в бій велику кількість російських та північнокорейських солдатів, щоб вибити українців з-під Суджі. При цьому ворог має велику кількість дронів-камікадзе, якими переслідують українську техніку на шляху Юнаківка-Суджа. Російські пропагандисти при цьому написали, що ЗС РФ перейшли кордон в Сумській області, рвуться до сіл Журавка, Новеньке, Басівка, щоб закріпитись за 3-5 км від дороги.

Нагадуємо, 10 березня Фокус розпитав військових експертів про бої в Курській області та про перспективи Збройних сил на даному плацдармі. Тим часом військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив, чи ідеться про оперативне оточення під Суджею.