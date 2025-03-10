Курська пастка: чому український плацдарм такій важливий у війні та чи зможуть ЗСУ його втримати

Активні бойові дії в Курській області набирають обертів, а ЗСУ змушені стримувати натиск російських військ. Ситуація на цій ділянці фронту залишається складною, однак військові аналітики оптимістичні у своїх прогнозах щодо українського плацдарму.

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В Курській області тривають активні бойові дії. Збройні сили Росії ведуть активні штурмові дії на північ від Суджі, де противнику вдалося окупувати Мартинівку та Малу Локню. Ворог не полишає спроб обрізати логістичні шляхи ЗСУ та намагається посилити атаки на позиції оборонців: за даними військових, росіяни збільшили кількість атак за допомогою "Шахедів", КАБів і FPV-дронів.

Також, вранці 9 березня аналітики повідомляли про захоплення росіянами населеного пункту Лебедівка, а також успіхи ЗС РФ у Черкаському Порічному, що у Курській області.

Наразі ситуація в Курський області виглядає складною для Сил оборони України, проте військові аналітики роблять прогнози на користь ЗСУ.

Курська операція — як козир на перемовинах с РФ

Активізація бойових дій у Курській області з боку російської армії пов’язана з міжнародними тенденціями, зокрема, можливістю так званих мирних перемовин, вважає військовий аналітик Дмитро Снєгирьов. Росія розуміє, що присутність українських сил оборони підвищує суб’єктність України у перемовному процесі.

"До інавгурації Дональд Трамп заявив, що запропонує українській та російській сторонам демаркаційну лінію протяжністю 1300 км. Тоді ця заява не викликала значного резонансу, але варто зазначити, що лінія бойового зіткнення становила 1200 км, з яких 100 км проходили через Курську область, яку на той момент контролювали українські сили. Тобто Трамп фактично створював для Росії дипломатичну пастку, що спростовує твердження про його проросійську позицію", — каже Фокусу Снєгирьов.

Після контрнаступу українських сил американська сторона наголосила, що така ситуація зміцнює позиції України на переговорах. Президент України Володимир Зеленський заявив, що присутність українських військ у Курській області є важливим важелем тиску на Росію як у військовому, так і в дипломатичному аспектах.

"Варто згадати, що ще до інавгурації Трампа агентство Bloomberg повідомило, що Росія розглядала можливість територіального обміну, зокрема, Курської області на частину окупованих територій України, ймовірно, Харківщину. Саме тоді відбулася активізація бойових дій російських військ на Харківському напрямку, зокрема наступ у районах Овчанська та Куп’янська, — продовжує експерт.

Щодо значення операції в Курській області, Снєгирьов називає наступні її результати:

Українські сили захопили до 1000 км² території (росіяни називають 900 км²);

Росія змушена була перекинути в Курську область боєздатні підрозділи, зокрема бригади морської піхоти, повітряно-десантних військ, спецпризначенців ГРУ та Росгвардії, загальною чисельністю до 60 000 осіб;

За даними Головного управління розвідки, втрати росіян у Курській області склали до 48 000 осіб;

Росія втратила значну кількість підготовлених військових кадрів, що негативно вплинуло на її бойову спроможність;

Росія була змушена створювати оборонні лінії у Брянській і Бєлгородській областях, витративши на це понад 500 мільйонів доларів;

Війна була перенесена на територію РФ, що підірвало престиж російської влади як всередині країни, так і на міжнародній арені.

Український плацдарм в Курській області: чи втримаються ЗСУ

За словами Снєгирьова, наразі важливо стабілізувати ситуацію в Курській області і на його думку, у Сил оборони є всі шанси це зробити.

З ним погоджується і військовий експерт Олег Жданов.

"ЗСУ заглибились занадто далеко, що дозволило російським військам наносити удари з флангів. Якщо ми відійдемо до рубежу Мала Локня–Суджа і утримаємо плацдарм ближче до нашого кордону, це буде стратегічно вигідніше. У цьому випадку краще мати ширший фронт, ніж заглиблюватися вглиб території. Ймовірно, Генштаб саме так і перегляне ситуацію", — каже Фокусу Жданов.

Експерти вважають, що у ЗСУ є високі шанси втримати зайняті позиції, проте щодо припинення вогню і подальшого "затишшя" є сумніви, адже Росія навряд чи погодиться на це, особливо на суходолі.

Нагадаємо, сьогодні українська переговорна команда разом із президентом Володимиром Зеленським вирушає до Саудівської Аравії, де планує зустрітися із представниками США задля продовження переговорів щодо досягнення миру. За словами українського лідера, команда планує домовлятися також і про продовження підтримки від Білого дому. Щоб переконати США у тому, що Зеленський прагне укладення миру, українська команда може запропонувати деякі поступки на фронті. За інформацією видання Financial Times, серед таких поступок може бути часткове припинення вогню у Чорному морі.

"Кількість бойових зіткнень постійно зростає – вже понад 150 на добу. Росія прагне захопити якомога більше території, оскільки розуміє, що Дональд Трамп буде наполягати на закріпленні лінії розмежування та припинення бойових дій — там де стоять зараз. Йому не важливо, в якому політичному контексті завершиться війна – головне, змусити сторони припинити вогонь", — каже Жданов.

Тому, на його думку, країна-агресор не погодиться на умови припинення вогню. Крім того, для України цей сценарій міг би зіграти на руку — в такому випадку українські війська залишились би на території Курської області. Але що далі? Українські війська на території Росії – це політична поразка для Путіна, і він буде змушений реагувати.

"Зараз ЗС РФ здійснюють четверту, наймасштабнішу спробу вибити нас з Курської області. Три попередні провалилися. Хоча ми інколи відступали, але в цілому втримали позиції. Тепер ворог кидає в бій усі можливі сили, зокрема північнокорейських найманців, які вже набули бойового досвіду та становлять серйознішу загрозу. Проте наші шанси на утримання позицій залишаються високими. Можливо, варто скоротити глибину присутності та розширити лінію фронту. Це моя особиста думка – Генштаб має повнішу картину і ухвалить відповідні рішення", — продовжує Жданов.

На думку експерта північ від Малої Локні треба залишати, бо є загроза оточення. Не такого масштабу як зазначають деякі пабліки, проте частину позицій ЗСУ втратили.

За словами Дмитра Снєгирьова, загалом, ситуація залишається складною, але контрольованою. Українські сили не залишають свої позиції і реагують на виклики відповідним чином. Попри інформаційні вкиди з боку Росії про загрозу оточення, українське командування діє виважено і відповідально.

Нагадаємо, 8 березня, бійці десантно-штурмової бригади ЗСУ ліквідували росіян, які, намагаючись діяти за сценарієм операції в Авдіївці, використовували інженерні споруди для проникнення на підконтрольну Силам оборони територію.

Пізніше стало відомо, що "кадирівці" доклали руку до провалу спецоперації "Труба" в Суджі на Курщині. Все через їхнього оператора БпЛА з позивним "Мойсей", який звернувся по допомогу до губернатора Курської області.