ЗС РФ просунулися на Курщині та відбили кілька населених пунктів: що відомо, — DeepState (мапа)

Російська армія продовжує просуватися у Курській області: там противнику вдалося окупувати два населені пункти та околиці у Суджанському районі.

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Збройні сили Росії ведуть активні штурмові дії на північ від Суджі, де противнику вдалося окупувати Мартинівку та Малу Локню. Ворог не полишає спроб обрізати логістичні шляхи ЗСУ та намагається посилити атаки на позиції оборонців: за даними військових, росіяни збільшили кількість атак за допомогою "Шахедів", КАБів і FPV-дронів. Про просування ЗС РФ у Курській області повідомили аналітики проєкту DeepState увечері 9 березня.

"Ворог окупував Мартинівку, Малу Локню та околиці", — йдеться у зведенні.

Обидва населені пункти розташовані північніше від районного центру — міста Суджа. Відповідні зміни аналітики нанесли на онлайн-мапу бойових дій.

Скріншот | Мала Локня (DeepState)

Скріншот | Мартинівка (DeepState)

Вранці 9 березня аналітики також повідомляли про захоплення росіянами населеного пункту Лебедівка, а також успіхи ЗС РФ у Черкаському Порічному, що у Курській області.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 9 березня зазначалося, що росіяни продовжують активно атакувати позиції українських оборонців. Впродовж доби ЗСУ вдалося відбити 27 ворожих атак. Штурми ЗС РФ супроводжуються активним застосуванням керованих авіаційних бомб та регулярними артилерійськими обстрілами.

"Ворог завдав 20 авіаударів, застосувавши 23 КАБ та здійснив 365 артилерійських обстрілів", — йдеться у зведенні.

Водночас українські оборонці не припиняють завдавати противнику нищівних ударів. Вчора, 9 березня, Мілітарний повідомляв про успішний бомбовий удар по ангару із бронетехнікою та особовим складом противника. Під атакою опинилися російський військовий об'єкт на території селища Тьоткіно, що розташоване неподалік від кордону України та Курської області РФ.

Нагадаємо, раніше іноземні ЗМІ повідомляли, що тисячі українських оборонців можуть опинитися під загрозою оточення в Курській області РФ. Про це стало відомо 8 березня.

У цей же день іноземні ЗМІ повідомили, що ЗСУ можуть вийти із Курської області впродовж двох тижнів.

Нагадаємо, 6 серпня 2024 року почалася таємна операція Збройних сил України в Курській області. Це стало першим військовим вторгненням на територію Росії з часів Другої світової війни.