За словами українських військових, ЗС РФ у Курській області збільшили кількість атак за допомогою "Шахедів", КАБів і FPV-дронів.

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Українські війська, ймовірно, будуть виведені з Курської області Російської Федерації протягом двох тижнів після того, як росіяни просунулися в районі міста Суджа. Про це пише New York Post (NYP) з посиланням на свої джерела.

Український військовий командир, який воює в Курській області, повідомив журналістам на умовах анонімності, що приблизно "вісім-десять баггі росіян прорвали дві-три позиції" в цьому районі, проте "точної інформації немає".

"Ми можемо підтвердити збільшення кількості атак із використанням плануючих авіабомб, "Шахедів" і FPV-дронів", — додав капітан Олександр Кабанов, заступник командира дивізіону радіоелектронної боротьби 15-ї артилерійської розвідувальної бригади.

За словами капітана Кабанова, у відповідь на прорив ЗСУ в Курській області росіяни перекинули значні сили і засоби, що дало змогу уповільнити, а потім і зупинити просування українських військових на території РФ.

Військовий також зазначив, що хоча спочатку кампанія була успішною, оскільки вона відволікала ЗС РФ і сповільнювала їх у стратегічно важливих районах, Україні також довелося відтягнути на Курський напрямок критично важливі ресурси.

"Взяття Суджі — це досягнення, певна демонстрація сили та можливостей. Це дійсно дало щось у довгостроковій перспективі? Як ми бачимо — ні", — зазначив капітан Кабанов.

У виданні також стверджують, що деякі військові на умовах анонімності назвали боротьбу за збереження контролю над територією Курської області "політичною", заявивши, що кампанія приносить більше втрат, ніж вона того варта.

"Порівняно з іншими напрямками та зіткненнями, очевидно, що для Росії питання витіснення наших військ із району Курська має принципове значення, тому інтенсивність боїв і кількість залучених сил і засобів є високими", — додав капітан Кабанов.

Зі свого боку американський військовий ветеран Пол Швеннесен, який раніше добровільно брав участь у бойових діях з українськими військами в Курській області, сказав журналістам, що відведення українських військ із РФ стане для Києва "переважно моральною втратою".

"Позиція переговорів фактично спірна, оскільки мирне врегулювання в будь-якому разі вкрай малоймовірне", — заявив Швеннесен.

Нагадаємо, за даними The Telegraph, десять тисяч українських солдатів опинилися під загрозою оточення після того, як ЗС РФ просунулися в Суджі на 11 кілометрів.

Згідно з картою DeepState від 7 березня, ЗС РФ фактично перерізали логістику Силам оборони України, які перебувають у Курській області.