По словам украинских военных, ВС РФ в Курской области увеличили количество атак с помощью "Шахедов", КАБов и FPV-дронов.

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Украинские войска, вероятно, будут выведены из Курской области Российской Федерации в течение двух недель после того, как россияне продвинулись в районе города Суджа. Об этом пишет New York Post (NYP) со ссылкой на свои источники.

Украинский военный командир, сражающийся в Курской области, сообщил журналистам на условиях анонимности, что примерно "восемь-десять багги россиян прорвали две-три позиции" в этом районе, однако "точной информации нет".

"Мы можем подтвердить увеличение количества атак с использованием планирующих авиабомб, "Шахедов" и FPV-дронов", — добавил капитан Александр Кабанов, заместитель командира дивизиона радиоэлектронной борьбы 15-й артиллерийской разведывательной бригады.

По словам капитана Кабанова, в ответ на прорыв ВСУ в Курской области россияне перебросили значительные силы и средства, что позволило замедлить, а затем и остановить продвижение украинских военных на территории РФ.

Военный также отметил, что хотя изначально кампания была успешной, поскольку она отвлекала ВС РФ и замедляла их в стратегически важных районах, Украине также пришлось оттянуть на Курское направление критически важные ресурсы.

"Взятие Суджи — это достижение, определенная демонстрация силы и возможностей. Это действительно дало что-то в долгосрочной перспективе? Как мы видим — нет", — отметил капитан Кабанов.

В издании также утверждают, что некоторые военные на условиях анонимности назвали борьбу за сохранение контроля над территорией Курской области "политической", заявив, что кампания приносит больше потерь, чем она того стоит.

"По сравнению с другими направлениями и столкновениями, очевидно, что для России вопрос вытеснения наших войск из района Курска имеет принципиальное значение, поэтому интенсивность боев и количество привлекаемых сил и средств высоки", — добавил капитан Кабанов.

В свою очередь американский военный ветеран Пол Швеннесен, ранее добровольно участвовавший в боевых действиях с украинскими войсками в Курской области, сказал журналистам, что отвод украинский войск из РФ станет для Киева "преимущественно моральной потерей".

"Позиция переговоров фактически спорна, поскольку мирное урегулирование в любом случае крайне маловероятно", — заявил Швеннесен.

Напомним, по данным The Telegraph, десять тысяч украинских солдат оказались под угрозой окружения после того, как ВС РФ продвинулись в Судже на 11 километров.

Согласно карте DeepState от 7 марта, ВС РФ фактически перерезали логистику Силам обороны Украины, которые находятся в Курской области.