Наступление ВС РФ произошло вскоре после того, как США прекратили обмен разведданными с Украиной. Сейчас единственная дорога из Украины в Суджу находится в зоне действия российских FPV-беспилотников.

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Десять тысяч украинских солдат оказались под угрозой окружения после того, как российские войска продвинулись в Судже, на 11 километров вглубь территории России, перейдя границу с Сумской областью Украины с севера. Об этом пишет издание The Telegraph.

Предполагается, что в наступлении было задействовано значительное количество северокорейских войск и беспилотники, которые использовали для нарушения цепочек поставок и логистики.

Младший сержант ВСУ, общавшийся с The Telegraph, сообщил, что Украина рассматривает возможность вывода войск из Курской области, чтобы избежать дальнейших потерь.

"Мы хотим избежать потерь. Страх окружения реален", — рассказал он журналистам издания.

Карты аналитического блога Deep State показывают, что примерно три четверти украинских сил на территории России практически полностью окружены и практически разделены на две части. Вблизи российской границы остается коридор длиной около километра и шириной менее 500 метров в самом узком месте.

Единственная дорога из Украины в Суджу теперь находится в зоне действия российских FPV-беспилотников, что затрудняет удержание района и, в случае необходимости, отступления.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что российские подразделения пытаются взять под контроль ключевую трассу от Юнаковки в Сумской области до Суджи.

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Элитные украинские подразделения, в том числе 95-я десантно-штурмовая бригада, 115-я механизированная бригада и 8-й отдельный полк специального назначения, продолжают действовать в Курской области.

Сообщается, что российские войска расширяют зону боевых действий на села Новенко и Басовка, а также поступают сообщения о том, что они берут под контроль Новую и Старую Сорочицу.

Российское наступление на ключевой дороге произошло вскоре после того, как США прекратили обмен разведданными с Украиной. Эксперты полагают, что, ограничив наблюдение, США позволили россиянам действовать более свободно и планировать атаки.

Офицер военной разведки в Киеве сообщил The Telegraph, что заморозка была равносильна "практически полному отключению электроэнергии".

Нападение произошло на фоне того, что президент Дональд Трамп также запретил частным американским компаниям и коммерческим службам предоставлять спутниковые данные Украине, что побудило аэрокосмическую компанию Maxar Technologies лишить Украину доступа к своим спутниковым снимкам. Компания Maxar является основным поставщиком коммерческих спутниковых снимков на Украину, показывающих перемещения российских войск, а также последствия операций, в том числе на территории России. Сокращение разведывательной деятельности также влияет на способность Украины прогнозировать удары российских ракет и беспилотников.

Украинские солдаты заявили, что прекращение обмена разведданными стало еще более катастрофическим, учитывая недавнее прекращение военной помощи со стороны США.

"Это влияет на моральный дух солдат. Со всем, что сделал Дональд Трамп, такое ощущение, что нас бросили", — сказал 30-летний медик, служащий в Донецкой области.

Медик опасается, что в ближайшие недели ситуация в Украине еще больше ухудшится из-за улучшения погодных условий.

"Более ясная и теплая погода приводит к более высокой интенсивности боевых действий", — сказал он.

Украина вторглась в Курскую область в августе 2024 года, первоначально захватив около 1300 квадратных километров российской территории. Наступление планировалось использовать в качестве разменной монеты на потенциальных мирных переговорах, чтобы заставить Россию согласиться на более справедливые условия. По данным Генштаба Украины, за шесть месяцев боев потери российских войск в Курске достигли почти 40 000 человек, а по состоянию на февраль число убитых превысило 16 000 человек.

Напомним, Фокус писал, что Вооруженные Силы Российской Федерации наступают на двух флангах в Курской области и пытаются зайти в Сумскую область. Враг приближается к логистическому пути Вооруженных сил Украины, по которому идут боеприпасы.