Прорыв границы в Курской области: чего добились ВСУ за полгода уникальной операции

Важнейшим значением Курской операции для Украины заключается в том, что военные действия были перенесены на территорию противника. Кроме того, в боях под Курском российская армия только убитыми потеряла 16 тысяч солдат, а общее количество потерь достигает 40 тысяч бойцов и сотни танков, бронемашин и артиллерийских систем.

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6 февраля 2025 года исполняется полгода с момента начала наступательной операции Вооруженных сил Украины в Курской области. Начавшаяся в августе 2024 года, она привела к крупнейшему прорыву украинских войск на фронте за прошедший год. В этой связи Фокус собрал информацию о ключевых моментах украинского наступления на территории РФ, а также выяснил какое значение имела Курская операция в контексте продолжающейся войны и чего добились ВСУ на сегодняшний день.

Стратегические задачи операции

Тема целесообразности Курской операции является предметом дискуссий в кругах экспертов и западных военных обозревателей, которые иногда отзывались о решении высшего военного руководства Украины с резкой критикой. Некоторые военные эксперты высказывали мнение, что наступление украинских войск вглубь территории России выглядит как "грубая трата людей и ресурсов", которые крайне необходимы на Восточном фронте. Однако была и другая точка зрения, согласно которой действия ВСУ были вполне оправданы, поскольку перенос боевых действий на территорию противника выгоден Украине. Например, генерал Бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что украинские войска получили окно возможностей, чтобы проявить инициативу, поэтому этим необходимо было воспользоваться.

Несмотря на дебаты в информационном поле командование Сил обороны в первые дни после прорыва границы РФ сохраняло молчание. Позже главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что наступление в Курской области преследовало несколько ключевых целей. Среди них:

предотвращение использования региона как плацдарма для нового российского наступления;

отвлечение российских сил от других участков фронта;

создание безопасной зоны для защиты украинских территорий от трансграничных обстрелов;

взятие военнопленных и поднятие боевого духа украинской армии.

По словам Сырского, именно Курская операция позволила сорвать подготовку российского наступления на Сумскую область, где к тому моменту уже концентрировались вражеские войска.

Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил важность операции, отметив, что ее проведение помогло предотвратить возможное вторжение в Сумы и Харьков. В интервью Associated Press он назвал это наступление "очень умным и неожиданным шагом", хотя отметил, что угроза для этих городов полностью не устранена из-за продолжающихся ракетных ударов.

Хронология событий: ключевые этапы боевых действий

Начало наступления

6 августа 2024 появились первые сообщения о наступлении Вооруженных сил Украины на Курскую область России. Прорыв был осуществлен сразу на двух направлениях — к западу и востоку от погранперехода "Суджа". Уже на следующий день этот объект оказался под контролем ВСУ, в результате чего в плен попали десятки российских пограничников. Кроме того, под контролем украинских военных оказался стратегически важный для России объект: газоизмерительная станция "Суджа".

За пару дней украинские войска углубились в российскую территорию РФ на 10–15 км, захватив несколько приграничных сел. А 12 августа ВСУ установили контроль над Суджей, продвинувшись вглубь на 20 км. В целом за первый месяц боевых действий под контролем украинских сил оказались 44 населенных пункта и территория Курской области площадью 1000 кв. км.

15 августа 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о создании военной комендатуры в оккупированных районах Курской области. При этом главой комендатуры был назначен Эдуард Москалев.

Территория Курской области под контролем Сил обороны Украины. 12 августа 2024 Фото: ISW

Действия ВС РФ

С первых дней боевых действий стало очевидно, что для командования Вооруженных сил РФ дерзкая атака украинских войск была неожиданностью, пограничье не было серьезно подготовлено для отражения наступления украинских сил со стороны Сумской области.

Попытки сопротивления со стороны так называемых "полков прикрытия границы", сформированных из легкой пехоты, не увенчались успехом. Эти подразделения, созданные в южных регионах России в 2023 году, были ориентированы на противодействие рейдам украинских спецподразделений и не имели достаточной подготовки для борьбы с регулярными войсками, оснащенными тяжелой техникой.

В такой ситуации российское командование начало в срочном порядке предпринимать меры по "затыканию дыр", так как возникла серьезная угроза прорыва украинских войск в сторону Курска, где помимо прочего расположена Курская АЭС, хотя о планах захвата электростанции Киев официально не заявлял.

Первая попытка ВС РФ подтянуть хоть какие-то резервы обернулась для противника катастрофой. В ночь на 9 августа 2024 года Силы обороны нанесли удар по колонне российской военной техники в районе Рыльска. Тогда сообщалось, что большая колонна 44-го армейского корпуса из Ленинградского военного округа передвигалась по трассе, соединяющей украинский Глухов и Курск, а место удара находилось в 30 км от границы и в 20 км от поселка Коренево. В результате атаки ракетной системы HIMARS, по некоторым данным, общие потери в живой силе противника составили около 500 человек.

Уничтоженная военная техника ВС РФ в Курской области

Колонна российской техники в районе Рыльска Фото: Соцсети

Примечательно, что по этому поводу написали ряд Z-блогеров. Они резко раскритиковали действия российского командования, а некоторые написали, что командиров, которые отдали приказ двигаться колонной по открытой трассе нужно расстрелять.

Далее события развивались не в пользу российской стороны, несмотря на официальные заявления ФСБ, Минобороны РФ и таких политических персонажей как глава Чечни Рамзан Кадыров. Так буквально спустя несколько часов после начала наступления силовое ведомство заявило об "отражении вооруженной агрессии" в Курской области. В тот же день начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герсамов пообещал Владимиру Путину, что операция российских войск "будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу", а Кадыров 9 августа оптимистично заявил, что в Курской области будут "хорошие результаты" в ближайшие "два-три дня". Но вместо "хороших новостей" 10 августа Москва вынуждена была объявить режим контртеррористической операции в трех приграничных регионах РФ, а позже начать хаотичную эвакуацию жителей с отдельных районов Курской области.

На фоне голословных заявлений поступала информация об успехах украинского спецназа на территории противника. 15 августа бойцы спецподразделения "Альфа" взяли в плен 102 военнослужащих РФ, что стало самым массовым захватом вражеских бойцов за один раз.

Между тем российским войскам удалось оправиться от первого удара и стянуть резервы, в том числе с оккупированной территории Донбасса. Уже к сентябрю линия фронта стала относительно стабильной, а российские войска пытались контратаковать, хотя и без особого успеха.

Потери армии России в Курской области

Все попытки неприятеля выбить украинские подразделения с территории Курской области обратились большими потерями.

По данным Генерального штаба ВСУ, за шесть месяцев наступательной операции Сил обороны российская армия потеряла около 40 тысяч человек, из которых более 16 тысяч убитыми.

Согласно данным Генштаба ВСУ, с начала Курской операции российская армия лишилась:

131 танка;

689 боевых бронированных машин;

386 артиллерийских систем;

12 реактивных систем залпового огня (РСЗО);

12 зенитных ракетных комплексов;

1 самолета;

3 вертолетов;

931 беспилотного летательного аппарата (БПЛА) оперативно-тактического уровня;

1164 единиц автомобильной техники;

34 единиц специальной техники.

Войска КНДР в Курской области

В такой ситуации Москва была вынуждена обратиться за военной поддержкой к Северной Корее. По различным данным, в конце прошлого года в Россию прибыло около 12 тысяч северокорейских солдат. Однако эти подразделения столкнулись с интенсивными боевыми действиями и понесли значительные потери — после месяца боев в Курской области почти половина личного состава была уничтожена, что привело к их выводу с передовой.

Помимо понесенных потерь в мясных штурмах северокорейские военные прославились еще и тем, что прятались в домах местных жителей, в то время как хозяева оставались на холоде.

Заключение

Операция Сил обороны Украины в Курской области стала ключевым событием, которое изменило восприятие конфликта как внутри России, так и на международной арене. До этого момента мировые СМИ предсказывали "выдох" украинской армии и успехи российской армии на Восточном фронте. Однако прорыв границы РФ стал свидетельством потенциала украинской армии и уязвимости вооруженных сил противника на фоне откровенно слабой управленческой составляющей российской военной машины.

С тактической точки зрения благодаря проведенной операции боевые действия были перенесены на вражескую территорию. Эту ситуацию прокомментировал экс-советник Валерия Залужного генерал-майор Виктор Назаров. По его словам, бывший главнокомандующий ВСУ еще в декабре 2022 года предложил смелую и стратегически важную идею — перенести военные действия на территорию России. Его план предусматривал наступление на стыке Курской и Белгородской областей с возможным окружением и блокированием Белгорода. Однако на тот момент для реализации этой операции не было принято соответствующего политического решения.

Прорыв ВСУ также стал мощным психологическим ударом для Москвы. Впервые со времен Второй мировой войны российским войскам пришлось вести оборону на собственной территории, что вызвало панику в приграничных регионах, массовую эвакуацию и резко подорвало миф о неприкасаемости российских границ.

Кроме того, этот шаг разрушил опасения западных союзников Украины о том, что боевые действия на территории РФ неизбежно приведут к ядерной эскалации. Операция продемонстрировала, что такие опасения были преувеличены.

Таким образом, Курская операция, проведенная практически по всем канонам военного искусства, позволила достичь ключевого преимущества — фактора неожиданности. Украинским силам удалось успешно прорваться через российские укрепления и создать угрозу безопасности на одном из важнейших направлений. В условиях нехватки резервов у российской армии это привело к значительным имиджевым потерям для России и подорвало ее оборонительные позиции.

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