Солдаты КНДР выгоняют россиян из домов на холод, чтобы спрятаться от дронов, — СМИ (видео)

На опубликованном аналитиками InformNapalm видео с украинского дрона можно увидеть, как две пожилые россиянки стоят во дворе у дверей, а военный изнутри дома что-то им говорит и размахивает рукой.

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Военные КНДР в Курской области РФ выгоняют россиян из их домов, чтобы укрыться от украинских БпЛА. Об этом сообщают InformNapalm со ссылкой на слова бойцов ВСУ.

"От наших собратьев, которые выполняют боевые задачи на Курском направлении, вчера международное разведывательное сообщество InformNapalm получило довольно интересные данные объективного контроля", — заявили волонтеры.

По их словам, украинские операторы дронов рассказали им, что в поселке Махновка Курской области видели, как военные КНДР выгоняли из жилья местных русских стариков и прятались в их домах. Владельцы домов при этом оставались на холоде.

Село Махновка на карте DeepState по состоянию на 5 января Фото: Скриншот

На прилагаемом видео можно увидеть, как две пожилые женщины стоят на дворе у входной двери, а мужчина в военной форме изнутри говорит с ними и указывает куда-то рукой.

Бойцы ВСУ рассказывают, что военные КНДР выгоняют россиян из домов на Курщине Фото: t.me/informnapalm

Аналитики InformNapalm утверждают, что на видео зафиксирован именно солдат КНДР.

"Мы несколько раз уточняли эти данные, чтобы убедиться, что именно солдаты Северной Кореи, а не какие-то "российские солдаты из Бурятии" зафиксированы на видеостримах, и нам четко подтвердили, что ошибки быть не может и если бы это делали российские морпехи, которые бы попали на видео, то эти данные были бы представлены с указанием на них", — заверили они.

В сообществе говорят, что военные также подтвердили, что согласно разведывательным данным в этом селе действовали именно северокорейцы.

"На стримах, которые мы просматривали, было хорошо видно, что это корейцы, также мы знаем, что они действовали в том районе и несли значительные потери. Возможно, чтобы избежать смерти от дронов, они решили прикрыться местным населением и спрятаться в их домах, а старых бабушек и дедушек выгнать на мороз", — сказали украинские военнослужащие.

Напомним, 29 декабря СМИ писали, что солдаты КНДР в Курской области убивают себя, чтобы избежать плена ВСУ. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что северокорейцы, вероятно, боятся за жизнь своих близких, которые остались дома.

27 декабря президент Украины Владимир Зеленский подтвердил взятие в плен солдат КНДР, о котором сообщали СМИ днем ранее. Он также отметил, что россияне и северокорейские надзиратели пытаются не допустить, чтобы военнослужащие армии Ким Чен Ына попадали в руки ВСУ.