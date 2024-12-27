Удалось захватить нескольких: Зеленский подтвердил взятие в плен солдат КНДР (видео)

Корейских солдат посылают в штурмы с минимумом защиты, а в случае необходимости, добивают, чтобы их невозможно было захватить в плен. Захваченные солдаты были ранены и их не удалось реанимировать.

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Военные РФ и северокорейские надзиратели пытаются не допустить попадания в плен солдат КНДР. Об этом рассказал в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

"Российские военные и северокорейские надзиратели вообще не заинтересованы в выживании этих корейцев. Все у них делается так, чтобы для нас было невозможно захватить корейцев в плен — их свои же добивают, есть такие факты. И в штурмы россияне их посылают так, чтобы у них было минимум защиты", — отметил глава государства.

Украинским военным удалось взять в плен нескольких солдат из Северной Кореи. Однако они были очень тяжело ранены и их не удалось реанимировать.

Фото: Соцсети

"Это одно из проявлений того безумия, на которое способны диктатуры. Корейский народ не должен терять своих людей в боях в Европе. И на это могут повлиять, в частности, и соседи Кореи, в частности Китай. Если Китай искренен в своих заявлениях, что война не должна расширяться, нужно соответствующее влияние на Пхеньян", — добавил Владимир Зеленский

Плен солдата КНДР: что известно

В четверг, 26 декабря в сети появилось первое фото якобы солдата КНДР, которого украинские бойцы взяли в плен в Курской области. На следующий день в южнокорейском разведывательном агентстве подтвердили, что Силы обороны взяли в плен раненого военного КНДР. Это стало первым зафиксированным случаем такого рода.

Вскоре стало известно, что боец умер от ран, полученных перед захватом украинским спецназом. Впоследствии Фокус рассказывал, как подтверждение наличия солдат КНДР на фронте повлияет на войну.