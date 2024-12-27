Вдалось захопити декількох: Зеленський підтвердив взяття в полон солдат КНДР (відео)

Корейських солдатів посилають в штурми з мінімумом захисту, а в разі необхідності, добивають, щоб їх неможливо було захопити в полон. Захоплені солдати були поранені та їх не вдалось реанімувати.

Related video

Військові РФ та північнокорейські наглядачі намагаються не допустити потрапляння в полон солдатів КНДР. Про це розповів у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

"Російські військові та північнокорейські наглядачі взагалі не зацікавлені у виживанні цих корейців. Все у них робиться так, щоб для нас було неможливо захопити корейців у полон – їх свої ж добивають, є такі факти. І в штурми росіяни їх посилають так, щоб у них було мінімум захисту", — зазначив голова держави.

Українським військовим вдалося взяти в полон кількох солдатів із Північної Кореї. Однак вони були дуже важко поранені і їх не вдалось реанімувати.

Фото: Соцмережi

"Це один із проявів того божевілля, на яке здатні диктатури. Корейський народ не має втрачати своїх людей у боях в Європі. І на це можуть вплинути, зокрема, й сусіди Кореї, зокрема Китай. Якщо Китай щирий у своїх заявах, що війна не повинна розширюватись, потрібен відповідний вплив на Пхеньян", — додав Володимир Зеленський

Полон солдата КНДР: що відомо

У четвер, 26 грудня у мережі зʼявилося перше фото нібито солдата КНДР, якого українські бійці взяли в полон у Курській області. Наступного дня в південнокорейському розвідувальному агентстві підтвердили що Сили оборони полонили пораненого військового КНДР. Це стало першим зафіксованим випадком такого роду.

Невдовзі стало відомо, що боєць помер від ран, отриманих перед захопленням українським спецназом. Згодом Фокус розповідав, як підтвердження наявності солдат КНДР на фронті вплине на війну.