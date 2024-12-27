Міг зазнати поранення: Південна Корея підтвердила, що ЗСУ взяли в полон першого солдата з КНДР

У Сеулі зазначили, що вже обговорили плани подальшого розвитку подій. Північнокорейського військовослужбовця, ймовірно, взяли в полон під час операції в Курській області.

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Українське видання "Мілітарний" опублікувало фото зі взятим у полон солдатом із КНДР, який воював на боці РФ. Це стало першим зафіксованим випадком такого роду. А участь північнокорейських солдатів у військових діях — першим випадком у XXI столітті, солдати КНДР не брали участь у бойових діях із солдатами інших країн із 1990-х. Про це пише YNA.

Фото полоненого солдата КНДР Фото: Соцмережi

Південнокорейське розвідувальне агентство в п'ятницю підтвердило захоплення Україною пораненого північнокорейського солдата. Це сталося незабаром після того, як українські спецпризначенці повідомили, що їм вдалося взяти в полон солдата з КНДР, що стало першим зафіксованим випадком такого роду.

"Завдяки обміну інформацією в режимі реального часу з розвідувальною організацією дружньої країни (ми) підтвердили факт захоплення пораненого північнокорейського солдата і плани ретельного вивчення подальшого розвитку подій", — ідеться в короткому повідомленні Національної розвідувальної служби.

Підтвердження прийшло після того, як українське військове новинне видання "Мілітарний" повідомило 28 грудня, що ЗСУ взяли в полон північнокорейця під час операції в Курській області, не уточнивши, коли саме стався інцидент.

Зазначається, що солдат із КНДР міг бути поранений. Більше жодних подробиць не повідомляли.

У Telegram поширили фотографію нібито захопленого північнокорейського солдата, який вочевидь дістав поранення. Подробиці стану і статусу солдата залишилися невідомими.

За даними видання Militarnyi, якщо інформація підтвердиться, це буде перший випадок, коли Україна захопила північнокорейського солдата, який брав участь у бойових діях.

За словами південнокорейських чиновників, наразі в Росію відправлено близько 11 000 північнокорейських військовослужбовців і спостерігаються ознаки підготовки до подальшого розгортання військ і військової техніки.

Раніше цього тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що втрати Північної Кореї в Курській області перевищили 3 000 осіб.

Нагадаємо, раніше український військовий із позивним "Алекс" зазначив, що солдат із КНДР, узятий у полон, швидше за все так і залишиться в Україні. Кім Чен Ин явно не збирається міняти своїх військових. Тим паче, що російська сторона видає їм фальшиві документи з російським громадянством, в якому справжній тільки підпис.