Мог получить ранение: Южная Корея подтвердила, что ВСУ взяли в плен первого солдата из КНДР

В Сеуле отметили, что уже обсудили планы дальнейшего развития событий. Северокорейского военнослужащего, вероятно, взяли в плен во время операции в Курской области.

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Украинское издание "Милитарный" опубликовало фото со взятым в плен солдатом из КНДР, который воевал на стороне РФ. Это стало первым зафиксированным случаем подобного рода. А участие северокорейских солдат в военных действиях — первым случаем в 21 веке, солдаты КНДР не принимали участие в боевых действиях с солдатами других стран с 1990-х. Об этом пишет YNA.

Фото пленного солдата КНДР Фото: Соцсети

Южнокорейское разведывательное агентство в пятницу подтвердило захват Украиной раненого северокорейского солдата. Это случилось вскоре после того, как украинские спецназовцы сообщили, что им удалось взять в плен солдата из КНДР, что стало первым зафиксированным случаем подобного рода.

"Благодаря обмену информацией в режиме реального времени с разведывательной организацией дружественной страны (мы) подтвердили факт захвата раненого северокорейского солдата и планы тщательного изучения дальнейшего развития событий", — говорится в кратком сообщении Национальной разведывательной службы.

Подтверждение пришло после того, как украинское военное новостное издание "Милитарный" сообщило в 28 декабря, что ВСУ взяли в плен северокорейца во время операции в Курской области, не уточнив, когда именно произошел инцидент.

Отмечается, что солдат из КНДР мог быть ранен. Более никаких подробностей не сообщалось.

В Telegram распространили фотографию якобы захваченного северокорейского солдата, который, по всей видимости, получил ранения. Подробности состояния и статуса солдата остались неизвестными.

По данным издания Militarnyi, если информация подтвердится, это будет первый случай, когда Украина захватила северокорейского солдата, участвовавшего в боевых действиях.

По словам южнокорейских чиновников, на данный момент в Россию отправлено около 11 000 северокорейских военнослужащих, и наблюдаются признаки подготовки к дальнейшему развертыванию войск и военной техники.

Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери Северной Кореи в Курской области превысили 3000 человек.

Напомним, ранее украинский военный с позывным "Алекс" отметил, что солдат из КНДР, взятый в плен, скорей всего так и останется в Украине. Ким Чен Ын явно не собирается менять своих военных. Тем более, что российская сторона выдает им фальшивые документы с российским гражданством, в котором подлинная только подпись.