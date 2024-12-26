ВСУ взяли в плен первого солдата из КНДР: что известно (фото)

Вблизи границы с Сумской областью, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс", есть позиции, где в траншеях сидят целые подразделения северокорейцев.

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Бойцы Вооруженных сил Украины, возможно, взяли в плен первого солдата из Северной Кореи, которых Пхеньян отправил на поддержку российских войск в войне. Фото, как утверждается с пленным солдатом из КНДР, появилось в сети.

На фотографии заметно человека азиатской внешности. Рядом с ним стоит человек в военной флисовой шапке и гражданской курточке серебристого цвета.

Пока что официально информацию о вероятном пленном не подтверждают. Генеральный штаб сообщил, что на Курском направлении в четверг, 26 декабря, произошло десять боестолкновений. Противник сбросил девять управляемых авиационных бомб по районам населенных пунктов и позициям наших защитников, нанес 201 артиллерийский обстрел, в том числе 13 — из реактивных систем залпового огня.

В то же время офицер ВСУ с позывным "Алекс" пошутил, что первый пленный вскоре присоединится к иностранному "Легиону Свобода Кореи". По его словам, украинцам толку от гражданина КНДР будет мало, поскольку, по его мнению, пленных вряд ли кто-то будет менять. Северная Корея наверняка полностью распрощалась с солдатами, когда отдавала их на войну, потому что они были просто как товар, за который им уже заплатили. России же будет еще больше плевать на их судьбу, думает украинский военный.

Также "Алекс" рассказал, что вблизи границы с Сумской областью есть позиции, где в траншеях сидят целые подразделения корейцев. Их, по словам офицера, очень удачно кошмарят ночью сбросами, ведь тепловизоров или приборов ночного видения россияне своим "друзьям" пожалели. Поэтому их знатно прессуют, — поделился офицер.

Напомним, расследователи выяснили, что Россия выдает солдатам из КНДР военные билеты с полностью сфальсифицированной информацией об их "легализации".

Солдаты из КНДР будто запрограммированы на одноразовую работу, но в то же время смелые и отчаянные бойцы, из-за чего их не удавалось взять в плен.