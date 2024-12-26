Люди с заданием "умри или выполни": в ВСУ рассказали, почему не берут пленных солдат КНДР

Северокорейские солдаты не могут справиться с украинскими дронами, хотя видно, что их к этому готовили. Но они по-другому действуют в бою, достаточно смело и кое-где "обезбашено", говорят украинские защитники.

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Солдаты из КНДР будто запрограммированы на одноразовую задачу, но в то же время смелые и отчаянные бойцы. Об этом говорят украинские защитники, которые имели с ними дело в Курской области, сообщает в своем телеграм-канале лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Как рассказывают бойцы Сил обороны, северокорейские солдаты не могут справиться с украинскими дронами, хотя видно, что их к этому готовили.

"Они довольно нелепо действуют против наших FPV-дронов, в этом плане более подготовлены к этому их ССО. Фактически заметно, что п**ары готовили их к современному полю боя, они пытаются сбивать дроны, но морально к этому КНДРовцы не готовы абсолютно", — пишет "Алекс".

Он добавил, что они по-другому действуют в бою, достаточно смело и иногда "обезбашено".

"В контактах с ним совсем другая история, а история такова, что они очень смелые и отчаянные бойцы, реально в некоторых моментах обезбашенные люди, перед которыми стоит задача — умри, но выполни. В плане тактической подготовки — посредственно, хотя бы умеют отрабатывать по книжке", — сообщил лейтенант ВСУ.

Он считает, что корейцев в некоторой степени можно сравнить с роботами, которые не понимают, куда они идут и с какой целью.

"Они тупо запрограммированы на одноразовую задачу, которую им прописали в коде разработчики. Где-то даже смелее чем п**ары, как видите, в плен пока не взяли ни одного, лишнее доказательство моих слов", — написал офицер.

Напомним, 23 декабря сообщалось, что руководство Северной Кореи само предложило отправить своих солдат воевать в Россию. Ким Чен Ын направил в РФ по меньшей мере 10 тысяч солдат, но пока что за такую "услугу" ничего не получил.

20 декабря расследователи "evocation.info" выяснили, что РФ выдает солдатам из КНДР "липовые" военные билеты с полностью сфальсифицированной информацией об их "легализации" в РФ.