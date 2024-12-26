Люди із завданням "помри або виконай": в ЗСУ розповіли, чому не беруть полонених солдатів КНДР

Північнокорейські солдати не можуть впоратися з українськими дронами, хоча видно, що їх до цього готували. Але вони по-іншому діють у бою, досить сміливо і подекуди "обезбашено", кажуть українські захисники.

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Солдати з КНДР ніби запрограмовані на одноразову роботу, але водночас сміливі та відчайдушні бійці. Про це кажуть українські захисники, які мали з ними справу в Курській області, повідомляє в своєму телеграм-каналі лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Як розповідають бійці Сил оборони, північнокорейські солдати не можуть впоратися з українськими дронами, хоча видно, що їх до цього готували.

"Вони доволі недолуго діють проти наших FPV-дронів, в цьому плані більш підготовлені до цього їхні ССО. Фактично помітно, що п**ари готували їх до сучасного поля бою, вони намагаються збивати дрони, але морально до цього КНДРівці не готові абсолютно", — пише "Алекс".

Він додав, що вони по-іншому діють у бою, досить сміливо та подекуди "обезбашено".

"В контактах із ним зовсім інша історія, а історія така, що вони дуже сміливі та відчайдушні бійці, реально в деяких моментах обезбашені люди, перед якими стоїть завдання — помри, але виконай. В плані тактичної підготовки — посередньо, хоча б вміють відпрацьовувати по книжці", — повідомив лейтенант ЗСУ.

Він вважає, що корейців в деякій мірі можна порівняти з роботами, які не розуміють, куди вони йдуть і з якою метою.

"Вони тупо запрограмовані на одноразове завдання, яке їм прописали в коді розробники. Десь навіть сміливіші, ніж п**ари, як бачите, в полон поки що не взяли жодного, зайвий доказ моїх слів", — написав офіцер.

Нагадаємо, 23 грудня повідомлялося, що керівництво Північної Кореї саме запропонувало відправити своїх солдатів воювати до Росії. Кім Чен Ин направив до РФ щонайменше 10 тисяч солдатів, але поки що за таку "послугу" нічого не отримав.

20 грудня розслідувачі "evocation.info" з'ясували, що РФ видає солдатам із КНДР "липові" військові квитки із повністю сфальсифікованою інформацією про їхню "легалізацію" в РФ.