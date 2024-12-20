Зі справжнього тільки підпис: розслідувачі встановили, як РФ оформлює солдатів із КНДР

Розслідувачі виявили чимало нестикувань у документі, зокрема те, що у ньому не вистачає фото, обов'язкових записів, номерів наказів, підписів і печаток.

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Росія видає північнокорейським солдатам "липові" військові квитки із повністю сфальсифікованою інформацією про їхню "легалізацію" в РФ. Це стверджують розслідувачі проєкту "evocation.info".

Розслідувачі розповіли, що отримали фото документа, який окупанти видають бійцям із КНДР. При одному із загиблих бійців КНДР у Курській області було виявлено військовий квиток ЗС РФ, виданий на ім'я уродженця Республіки Тива – Кіма Кан-Болата Альбертовича, 13.04.1997 року народження.

За легендою рядовий-гранатометник "Кім" нібито народився в селі Баян-Тала, здобув середньо-технічну освіту у 2016 році, працював покрівельником, а потім вступив на строкову службу до тувинської 55-ї гірничо-піхотної бригади (в/ч 55115).

"Команда "evocation.info" встановила, що людини з таким ПІБ і роком народження не існує. Єдина правдива інформація в документі — це підпис власника на першій сторінці. Завдяки йому ми знаємо, що справжнє ім'я вбитого бійця — Лі Де Хек (Рі Те-хек, 리대혁, Li Dae Hyuk)", — йдеться у повідомленні.

Розслідувачі виявили чимало нестикувань у документі, зокрема, що у ньому не вистачає фото, обов'язкових записів, номерів наказів, підписів і печаток.

"Наприклад, "Кім" нібито служить із 2016 року, але зброю вперше отримав 10 жовтня 2024 року, а особистий жетон (АВ- 175311) — на день пізніше", — зауважили розслідувачі.

Вони впевнені, що російські військкомати поспіхом виписали тисячі підроблених документів для "легалізації" бійців з КНДР під виглядом тувинців, бурятів та інших народностей, які проживають у Росії.

Нагадаємо, що 19 грудня повідомлялося, що Сеул оцінив втрати КНДР у Курській області. Розвідка Південної Кореї повідомила, що щонайменше сто військових КНДР загинули. Ще близько тисячі зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Раніше повідомлялося, що понад 100 солдатів з КНДР дістали поранення і були доправлені до військового шпиталю в Курську.