Записки рядового Мьонга: ССО показали письмо ликвидированного солдата КНДР (фото)

По данным командования, кореец были ликвидирован на территории Курской области России. При нем имелся блокнот с записями и посланиями близким. Одно из таких посланий удалось расшифровать.

Related video

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины опубликовали фото убитого бойца Северной Кореи (КНДР) а также письмо, которое он написал другу. Соответствующие материалы 24 декабря опубликованы пресс-центром командования.

Важно

ВСУ в Курской области взяли в плен россиян, которые тренировались вместе с войсками КНДР

Сообщается, что военный Гьонг Хонг Джонг был убит на территории Курской области Российской Федерации. При нем был блокнот, в котором содержалось письмо для его друга и товарища по службе Гьонг Хонг Джонга.

"Я, покинув мою родину, находясь на территории России, поздравляю моего лучшего друга и армейского брата Сонг Джи Мьонга с днем рождения и желаю здоровья, 9 декабря 2024 года", — пишет павший корейский боец.

В командовании отметили, что опубликовали лишь первую расшифрованную запись из блокнота, однако продолжается перевод и других записей корейского солдата.

Напомним, 20 декабря украинские журналисты сообщали, что установили факт того, что Россия выдает солдатам из КНДР "липовые" военные билеты с полностью сфальсифицированной информацией об их "легализации" в РФ.

Напомним также, 19 декабря сообщалось, что Сеул оценил потери КНДР в Курской области. Разведка Южной Кореи сообщила, что по меньшей мере сто военных КНДР погибли. Еще около тысячи получили ранения различной степени тяжести.